Отец Джа Моранта играл в одной команде с Рэем Алленом. Вместе они стали чемпионами!

Ти так никогда и не попал в НБА, но всё равно живёт как суперзвезда.

Мало кто знает, но 24-летний разыгрывающий Джа Морант — не единственный баскетболист в своей семье. В отличие от Стефена Карри, Домантаса Сабониса или Джейлена Брансона, его отец Ронни (по прозвищу Ти) никогда не играл в НБА. Однако он добился больших успехов в старшей школе, где выступал за одну команду с легендарным Рэем Алленом.

Эти двое были напарниками по «Хиллкрест Уайлдкэтс» из Далцелла, штат Южная Каролина. Сезон-1992/1993 получился для коллектива из этого небольшого учебного заведения особенно успешным — «Уайлдкэтс» одержали 27 побед в 31 матче, что гарантировало им выход в плей-офф. Там обыграть команду «Хартсвилла» и выйти в финал турнира помог именно лэй-ап Ронни Моранта, сделанный за считаные секунды до сирены при счёте 74:74. «Я почувствовал всё это давление, когда получил мяч. Я сказал самому себе: «Ти, ты должен сделать это», — вспоминал Морант.

Рэй Аллен — в центре под номером 34 Фото: Вырезка из газеты

Когда на счётчике оставалось всего 8,5 секунды, Ронни сделал важнейший перехват, после чего тренер «Хиллкрест», Джеймс Смит, принял решение взять тайм-аут. Когда игра возобновилась, Морант отдал мяч Аллену и тут же рванул под кольцо. «Я просто пытался открыться под передачу Рэя. Хотел, чтобы ему было куда бросить, если начнутся неприятности», — говорил он.

Рэй стянул на себя троих защитников соперника, сделал «фейк», после чего отдал передачу на Моранта, который располагался в зоне штрафной линии. И был совсем открытым. «Я не думал, что мне удастся бросить, потому что на меня навалилось столько людей. Когда они оказались вокруг меня, я краем глаза заметил кого-то. Я поднялся в воздух, сделал «фейк» направо и бросил влево. Когда Ти поразил кольцо, мне захотелось подбежать и поцеловать его», — рассказывал Аллен.

Морант не только сделал счёт 76:74, но и набрал 12 из 22 очков «Уайлдкэтс» в четвёртой четверти, включая 10 из 14 заключительных. При этом каждый раз, когда мяч проваливался в корзину, он либо сравнивал счёт, либо выводил «Хиллкрест» вперёд. «Мне пришло время проявить себя в качестве лидера, старшего игрока. Рэя преследовали всю игру, и я хотел сделать шаг вперёд, сделать свой бросок и сыграть свою роль в команде», — говорил Морант.

Рэй Аллен с тренером в старшей школе Фото: Вырезка из газеты

В финале плей-офф была повержена команда старшей школы имени Джеймса Ф. Бирнса. Первая половина того матча завершилась со счётом 40:14 в пользу «Уайлдкэтс» — они лучше двигались, бросали, и создавали сопернику проблемы благодаря зонной защите. И хотя в третьей четверти игроки «Хиллкрест» расслабились и пропустили 31 очко, это не помешало им дожать «Ребелс» и вырвать победу со счётом 73:61. В том матче Аллен набрал 25 очков, а Морант — восемь. Так, «Уайлдкэтс» завоевали своё первое в истории чемпионство на уровне штата. Произошло всё это 13 марта 1993 года.

По итогам сезона Аллен был признан лучшим игроком года во второй раз подряд. В среднем он набирал по 28,5 очка, 13,5 подбора и 4,5 передачи за игру при 52% реализации с игры и 75% — со штрафной. Морант, набиравший по 17,5 очка и 10,5 подбора за матч, также был включён в первую символическую пятёрку штата. На самом деле, Ронни был вторым самым значимым игроком «Уайлдкэтс» после Аллена. Они и несколько других ребят были друзьями ещё со времён средней школы, поэтому выстроить по-настоящему командную игру для них не составляло труда. В своей автобиографии Рэй писал:

«Мы также были более атлетичными, чем все остальные. В одном из наших стандартных розыгрышей я передавал мяч Ронни Моранту, которого на районе называли Ти, а сам мчался под кольцо. Он подбрасывал мяч высоко в воздух, а я забивал сверху. Другая команда знала, что происходит, но не могла этому помешать».

Ронни Морант Фото: Вырезка из газеты

Увы, после старшей школы Аллену с Морантом было суждено пойти разными путями. Первый получил предложение от «ЮКонн» и переехал в Коннектикут, а вот второй остался в родной Южной Каролине и присоединился к университету Клафлин в Оринджберге. Местная команда, «Пантерз», выступала в Восточной межвузовской атлетической конференции (EIAC), которая была частью первого дивизиона NAIA. В сезоне-1996/1997 Морант не только привёл «пантер» к чемпионству, но и был признан лучшим игроком года в конференции. Тогда он в среднем набирал по 16,4 очка и 7,8 подбора за игру. Помимо этого, Ронни трижды включался в символическую пятёрку EIAC, а в своём дебютном сезоне заслужил место в сборной новичков.

В университете Клафлин также обучалась и играла в софтбол супруга Ронни, Джейми. В ноябре прошлого года этот колледж даже включил их обоих в свой спортивный Зал славы. По окончании обучения Морант принял участие в лагере НБА в Далласе, который, по сути, был просмотром для свободных агентов. Там он не добился успеха: Ти сказали, что скауты ищут только игроков ростом в 203 см и выше (его рост составлял примерно 190 см). После этого он ненадолго присоединился к полупрофессиональной команде из города Колумбии в Южной Каролине, но имевшиеся там проблемы с выплатами игрокам заставили его передумать.

В один момент Морант даже рассматривал вариант с переездом в команду из другой страны. Этим планам не суждено было сбыться — вскоре Джейми сообщила ему о своей беременности. Ронни был вынужден навсегда закончить со спортом и сменил баскетбольную площадку на барбершоп. Ну а 10 августа 1999 года на свет появился Джа Морант.

Джа Морант вместе с отцом в детстве Фото: из личного архива Джа Моранта

Воспитать сына в качественного баскетболиста стало главной мечтой Ти, поэтому учиться игре с мячом Джа начал в возрасте всего двух лет. И так как с самого детства он не обладал внушительными габаритами, Морант-старший делал упор на развитие других полезных для разыгрывающих навыков. Работа ног, ведение мяча, передачи, стэпбек, высокий вертикальный прыжок — для звезды «Мемфиса» всё это берёт корни где-то там, на заднем дворе, где отец заставлял его заскакивать на тракторные шины между упражнениями.

Всё это принесло свои плоды. Джа является одним из самых талантливых молодых игроков в НБА. Вот только от Ти сыну передалась любовь не только к баскетболу, но и к деньгам и вечеринкам.

Через год после подписания контракта на $ 194 млн Джа угодил в скандал, из-за которого отбывал дисквалификацию на старте нынешнего сезона. Находясь в ночном клубе, он запустил прямой эфир в социальных сетях, в ходе которого продемонстрировал пистолет. Но в «Мемфисе» проблемы Моранта с дисциплиной заметили с самого начала. И его отец, как отмечают инсайдеры, сыграл в этом большую роль.

«Ти был главной движущей силой во всём этом. Он так никогда и не попал в НБА, и это было его шансом пожить так, будто он суперзвезда. Это было проблемой с самого начала», — отметил анонимный источник в октябре.

Ти переехал в Мемфис через неделю после того, как его сын был выбран на драфте, и сразу же зажил на широкую ногу. Он устраивал эксклюзивные мероприятия и вечеринки в ночных клубах, где его регулярно сопровождали телекамеры. Всё это отразилось и на Джа. Уже в ходе непростого сезона-2019/2020 в руководстве «Гриззлиз» забеспокоились о том, как часто Морант, которому на тот момент не исполнилось 21 года (возраст совершеннолетия в США), распивал спиртные напитки и посещал стрип-клубы Мемфиса вместе с отцом, в том числе за день до матчей.

Ну а на протяжении всего сезона-2021/2022, в котором Морант был признан самым прогрессирующим игроком НБА, семья и друзья разыгрывающего сопровождали его даже на выездные матчи «Мемфиса», причём исключительно за его же счёт. Джа платил за всё: частные перелёты, проживание, счета в заведениях и далее по списку. Из отеля, где игрок останавливался вместе с командой, его забирал частный микроавтобус, на котором он в большой компании отправлялся на ужин. На следующий день Морант мог опоздать на командные мероприятия или даже появиться на них с похмельем.

«Не было никакой дисциплины. Они чувствовали, что могут делать всё, что хотят. На мой взгляд, всё это выходило из-под контроля. Просто постоянно. Определённо, все эти вещи в «Мемфисе» были заметены под ковёр», — сказал другой анонимный источник.

В общем, в итоге для Ти всё сложилось даже лучше, чем он мог предполагать. Ему пришлось оставить большой баскетбол ради семьи, сделав сына своей единственной надеждой. И теперь благодаря Джа у Моранта-старшего нет работы, но есть деньги, насыщенная жизнь и место в первом ряду на арене «Гриззлиз». Но если они оба не перестанут пользоваться собственным положением, то рискуют потерять всё.