Кто сказал, что американцы круче? Лучшие выступления россиян на Матче звёзд Единой лиги

С 2017 года в феврале ежегодно проходит Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ. 2024 год — не исключение. Уже 18 февраля лучшие баскетболисты лиги будут выявлять сильнейшего в очном матче. Помимо этого, пройдут конкурс трёхочковых бросков и конкурс по броскам сверху. Но всё внимание притягивает именно Матч звёзд, который дарит зрителям уйму положительных эмоций и незабываемых впечатлений. Давайте же немного покопаемся в истории этого мероприятия и вспомним самые результативные выступления российских баскетболистов на Матче всех звёзд Единой лиги.

Пятое место. Сергей Карасёв

30-летний баскетболист в своей карьере успел поиграть в НБА, но больше запомнился всем нам по выступлениям в подмосковных «Химках» и санкт-петербургском «Зените», за который выступает и по сей день. Карасёв — завсегдатай Матча всех звёзд Единой лиги. При этом в 2018 году выдал свой лучший перформанс, набрав 29 очков. В свою очередь, показав внушительную бросковую эффективность — 8 из 10 (80%) двухочковых и четыре из восьми трёхочковых (50%). Сергей по праву получил награду самому ценному игроку (MVP) Матча всех звёзд в 2018 году, но главнее то, что он помог Звёздам России обыграть Звёзд мира со счётом 125:124.

Видео можно посмотреть на официальном канале Единой лиги в YouTube. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Четвёртое место. Андрей Воронцевич

Бо́льшую часть карьеры Воронцевич провёл в составе московского ЦСКА. В армейском клубе Андрей играл очень важную роль и помог ЦСКА выиграть три Евролиги. Воронцевич во времена своего прайма умел быть эффективным, а что более важно в нашем топе — эффектным. Вот в 2019 году на Матче всех звёзд Воронцевич, выступая в команде, собранной из российских игроков, забросил 30 очков. Он стал самым результативным игроком в той игре, но Звёздам России так и не удалось обыграть Звёзд мира (115:118). Тяжёлому форварду ещё выпадала честь участвовать в Матчах звёзд Единой лиги, но это было его самое яркое выступление.

Видео можно посмотреть на официальном канале Единой лиги в YouTube. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Третье место. Андрей Мартюк

Почётное третье место занимает игрок «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк. Баскетболист с 2019 года выступает за краснодарский клуб и уже стал одним из лидеров серебряного призёра Единой лиги в сезоне-2022/2023. Несмотря на свой довольно юный возраст (23 года), Мартюк уже успел вписать своё имя в историю Матчей всех звёзд Единой лиги. В 2023 году Андрей набрал 34 очка, показав умопомрачительную эффективность — 11 из 13 (84,6%) двухочковых и четыре из пяти (80%) трёхочковых. Нельзя не отметить, что бигмен «Локо» становился лучшим молодым игроком Единой лиги в 2022 и 2023 году.

Видео можно посмотреть на официальном канале Единой лиги в YouTube. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Второе место. Алексей Швед

Какой топ лучших бомбардиров без Алексей Шведа? Само собой, в нём будет присутствовать один из самых ярких баскетболистов в истории России. Алексею как одному из немногих удалось отлично зарекомендовать себя на уровне НБА, так и великолепно выступать в Единой лиге и Евролиге. Список регалий Шведа огромен, и все знают, насколько он разносторонний игрок, умеющий с любого места на паркете набрать очки. В 2020 году во времена выступления за «Химки» на Матче всех звёзд Единой лиги Швед набрал 42 очка. Помимо этого, российский разыгрывающий стал MVP звёздного матча, даже несмотря на то, что Звёзды России проиграли Звёздам мира (162:164).

Видео можно посмотреть на официальном канале Единой лиги в YouTube. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Первое место. Виталий Фридзон

Самое запоминающееся выступление в истории Матчей всех звёзд Единой лиги продемонстрировал Виталий Фридзон. Атакующий защитник выступал за такие гранды российского баскетбола, как «Химки», ЦСКА, «Локомотив-Кубань» и «Зенит». Во времена игры в санкт-петербургском клубе в 2021 году Фридзон выдал что-то ранее невиданное. 57 очков за 26 минут на паркете! Виталий буквально творил магию на площадке. Баскетболист забросил три из трёх двухочковых (100%) и попал 16 из 26 трёхочковых (61,5%). Просто невероятное выступление. Просто насладитесь этими 133 секундами!

Видео можно посмотреть на официальном канале Единой лиги в YouTube. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

На такой шикарной ноте мы заканчиваем наш топ самых результативных выступлений российских баскетболистов на Матчах всех звёзд Единой лиги. Но нельзя не вспомнить и о легионерах, которые забрасывали также много очков в различные года данного шоу.

Как же обойтись без Майка Джеймса? Никак. Бывший игрок московского ЦСКА в 2020 году набрал 34 очка и, если бы не покинул армейцев в 2021 году, мог ещё несколько раз обновить свой личный рекорд на Матчах всех звёзд. Следом расположился Джордан Мики, известный всем по выступлениям за «Химки» и «Зенит». В 2021 году тяжёлый форвард забросил 30 очков в звёздном матче. Закончим, пожалуй, на Малике Диме, который в предыдущем Матче звёзд Единой лиги (в 2023 году) записал на свой счёт 30 очков.

Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ — 2024 состоится завтра, 18 февраля. Начало матча запланировано на 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию нашего Матча звёзд. Не пропустите данное мероприятие — будет очень интересно!