«Он был моим младшим братом». Джейлен Браун красиво почтил память погибшего баскетболиста

Что сделал один из лидеров «Бостон Селтикс» на конкурсе по броскам сверху в НБА?

Конкурс по броскам сверху в 2024 году не был таким захватывающим, как некоторые предыдущие. Слэм-данки в большинстве своём получились не особо зрелищными, поэтому всего лишь один данк за весь конкурс получил 50 очков (максимальную оценку). Но был момент, который точно достоин уважения, и связан он с Джейленом Брауном. Так что же произошло и как с этим связан погибший ранее баскетболист?

Звёздный уикенд отгремел в Индиане, но события с этого мероприятия до сих пор в уме у всех любителей баскетбола. В конкурсе по броскам сверху игрок «Бостон Селтикс» Джейлен Браун вышел в финальный раунд. Свою первую попытку игрок «кельтов» посвятил юному баскетболисту Терренсу Кларку, который погиб в 2021 году. Браун снял свою футболку «Бостона» и надел майку «Брюстера» – команды старшей школы, за которую играл Кларк. После того как Джейлен исполнил бросок сверху, он отдал должное своему «братишке», сложив руками сердечко. Так что же связывает Брауна и Кларка?

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Во-первых, Кларк являлся уроженцем Бостона. Поэтому тесно связан с городом, в котором Браун стал одной из звёзд НБА. Во-вторых, они близко знали друг друга: тепло общались между собой, проводили время вместе и просто тренировались.

Джейлен Браун трёхкратный участник Матча всех звёзд НБА, один из лидеров «Бостона» «Терренс был моим младшим братом, которого у меня никогда не было. Он всегда был у меня дома, рылся в моём шкафу, играл в видеоигры. Я спрашивал: «Тебе что, в школу не надо? Что ты делаешь?» Он просто всегда тусовался у меня».

19-летнего Кларка не стало из-за дорожной аварии. Молодой парень проехал на красный свет светофора на очень высокой скорости и врезался в грузовик, который поворачивал. После этого автомобиль Терренса врезался в столб, а затем в стену. Его доставили в больницу, но позже объявили о его смерти.

Юный баскетболист выступал за университет Кентукки и был одним из претендентов на выбор в первом раунде драфта 2021 года. После смерти Кларка Браун был одним из первых, кто попросил НБА почтить память своего «младшего брата». Лига отреагировала на просьбы не только Джейлена, но и многих игроков ассоциации и отдала должное его семье и самому Терренсу. Комиссионер НБА Адам Сильвер произнёс трогательную речь и по традиции вручил бейсболку, только уже не самому Кларку, а его маме. Вышло невероятно трогательно!

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В общем, Браун был одним из первых, кто разглядел талант парня и всячески помогал ему попасть в НБА. Это и должно было случиться, но судьба посчитала иначе… Джейлен своими поступками продолжает проливать свет на имя Терренса Кларка. Даже в событиях мирового масштаба, таких как звёздный уикенд НБА. Можно критиковать игрока «Бостона» за не самую уверенную игру в плей-офф, плохие навыки игры левой рукой, но чего не отнять у Брауна – так это простого человеческого отношения и сострадания. Наше почтение седьмому номеру «Селтикс».