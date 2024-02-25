Вонял как чёрт, но был любимцем женщин. В чём секрет обаяния Родмана?

Образец бескомпромиссности и преданности делу. Средоточие энергии, которая возвращала веру товарищам по команде, помогая переламывать ход неудачно складывавшихся матчей. Именно таким был Деннис Родман. Пятикратный чемпион НБА, дважды признававшийся лучшим защищающимся игроком лиги. Червь и поныне считается одним из лучших в истории по игре на подборах. Но, помимо выдающихся баскетбольных способностей, запомнился Родман болельщикам и по другим причинам. В особенности своим эпатажным поведением и экстравагантным внешним видом. Многочисленные серьги и культовые причёски со всеми цветами радуги. Такого баскетболиста не перепутаешь ни с кем! У Денниса был свой стиль, который мог либо нравиться, либо отталкивать. Равнодушным после увиденного остаться было просто нельзя.

«Парень оказался невероятно странным. Рядом с ним мне было как-то не по себе. От него исходила такая энергетика, которая меня пугала», — вспоминал его бывший партнёр по команде Кори Блаунт.

Зато девушкам энергетика Родмана очень даже нравилась. Баскетболист буквально купался в женском внимании, и порой приходилось только гадать, как у него вообще оставалось время на игру. О похождениях прославленного форварда недавно вспомнил не менее именитый игрок Шакил О’Нил, с которым они выступали за «Лос-Анджелес Лейкерс»: «Он делал 25 подборов, вонял как чёрт, одевался и ехал в клуб, где встречался с самыми роскошными женщинами, которых я когда-либо видел. Они его постоянно окружали, обнимали и целовали. Я думал: «Этот мазафакер воняет как мусоровоз, но модели вешались на него. Я и сам был тусовщиком. Но такого, что происходило с Родманом, не видел никогда».

Сам Деннис говорил, что в его жизни было более 2000 женщин, а мужчины обращались к нему за советом. Один из его тренеров однажды даже догадался, что делал Родман накануне, если игры у него не шли. «Как-то тренер сказал мне в первой четверти: «Деннис, я должен с тобой поговорить. Когда ты играешь плохо, я знаю, что ты делал прошлой ночью».

Если не считать многочисленных любовных романов, браков у Родмана на данный момент было три. Жёны ему подарили трёх детей: дочь баскетболисту родила первая супруга Энни Бейкс, а третья жена, Мишель Мойер, — сына и дочку. Но семьянином Деннис себя не видел, и все браки легендарного игрока заканчивались довольно быстро: с Бейкс он не прожил вместе и трёх месяцев. С Мойер узаконил отношения в 2003-м, в день своего 42-летия, но уже на следующий год девушка подала на развод. И хоть пара попыталась сохранить союз, в 2012 году всё же рассталась окончательно. С популярной в 90-е годы актрисой Кармен Электрой его отношения были особенно яркими. Родман считался плохим парнем, а молодую девушку как раз тянуло к плохишам. В ноябре 98-го Деннис и Кармен обменялись кольцами, но уже через девять дней решили расстаться. И хоть попытка сохранить брак предпринята всё же была, через полгода звёзды навсегда ушли друг от друга. Сам Родман вспоминал Электру с особенным чувством опытного самца: «Я спал больше чем с двумя тысячами женщин. Со временем воспоминания о них становятся размытыми. Одна становится похожа на другую. Но только не Кармен. Она входит в топ-10».

Появление Денниса Родмана перед чикагской публикой.

Сама Кармен не так давно поделилась забавной историей о баскетболисте: как-то Родман попросил тренера позволить ему покинуть «Чикаго», чтобы навестить Электру в Вегасе на 48 часов.

«Я хорошо помню, как была с ним в Вегасе. Ему нравилось ходить по клубам. Мы посетили его любимый ресторан, потом забежали в ночной клуб. Конца этому было не видно», — вспоминала актриса. Когда Деннис не смог вернуться в «Буллз» через два дня, не кто иной, как сам Майкл Джордан вылетел в Лас-Вегас, чтобы вернуться назад вместе с нерадивым игроком: «Раздаётся стук в дверь, и на пороге Майкл Джордан. Я спряталась. Не хотела, чтобы он видел меня такой [без одежды]. Так что я просто пряталась за диваном, накрывшись одеялом. Джордан тогда сказал: «Давай! Нам пора на тренировку».

Ну а самой яркой главой в любовных похождениях Червя были отношения с Мадонной. Баскетболист и поп-дива встречались в 1994 году. Родман тогда выступал за «Сан-Антонио Спёрс». Отношения с певицей в тот момент были на слуху у всех. Девушка появлялась в раздевалке «шпор», а после игр затаскивала Денниса прямиком в свой лимузин. Родман впоследствии скажет, что Мадонна так хотела от него ребёнка, что предлагала $ 20 млн, если забеременеет. Но вместе звёздные личности пробыли недолго. Энергетика обоих была так велика, что ужиться друг с другом у них не получилось.

Поговаривали, что Червь крутил роман с нынешней владелицей «Лейкерс» Джини Басс. Сама она, правда, от этого открещивается, заявляя, что ничего не было. Поразительно, но Родман пришёл в большой баскетбол только в 25 лет. После школы он не стеснялся мыть полы или работать уборщиком в аэропорту. Однако игрок этого совсем не стеснялся, не боялся чужого мнения и просто стремился к тому, чтобы быть самим собой. Может, поэтому Деннис и был так любим многими женщинами.

В настоящий момент Родман, кажется, остепенился и с 2022 года крутит роман с певицей Йеллой Йеллой. Летом прошлого года он продемонстрировал свою любовь к девушке, сделав на щеке татуировку с её портретом. «Я благодарю её за то, что она любит меня таким, какой я есть, и именно поэтому я сделал это для неё», — скажет именитый игрок. А также добавит про «последний танец», оставив недвусмысленный намёк, что эти отношения будут последними: «Это мой последний танец с женщиной». Совсем недавно, празднуя Новый год, у себя в соцсетях именитый спортсмен разместил фото с Йеллой, добавив подпись: «Новый год. Я всё ещё жив, я всё ещё счастлив, всё ещё благословлён. И, конечно, я всё ещё Деннис Родман».