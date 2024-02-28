Мама Паоло Банкеро была успешной баскетболисткой. Он верит, что перенял её агрессивность

21-летний Паоло Банкеро из «Орландо Мэджик» — один из самых талантливых молодых игроков в нынешней НБА. Он был выбран под первым номером на драфте-2022, стал лучшим новичком года в прошлом сезоне, а в этом отправился на первый в своей карьере Матч всех звёзд. И хотя карьера форварда только-только начинается, он с ранних лет знал, что посвятит свою жизнь баскетболу — всё благодаря его маме, которая в своё время играла на профессиональном уровне.

Свой единственный сезон в NCAA Паоло провёл, выступая за Дьюк, однако история его семьи тесно связана с университетом Вашингтона в Сиэтле. Именно там познакомились родители Банкеро. Его отец, Марио, в колледже играл в американский футбол вместе со своим братом. А вот мать Паоло, Ронда, была одной из лучших баскетболисток в истории местного «Вашингтон Хаскис». Она выступала за коллектив с 1991 по 1995 год и на момент окончания обучения была самой результативной спортсменкой за всё время существования программы. За четыре сезона в «Хаксис» Ронда, носившая капитанскую повязку, набрала 1801 очко — это 15,5 в среднем за 116 матчей.

Рост девушки, которая тогда ещё носила девичью фамилию Смит, составлял внушительные 188-190 см. Она выступала на позиции центровой и в заключительном для себя чемпионат-1994/1995 завершила с 17,7 очка (при 51,4% с игры), 8,5 подбора, 1,0 передачи и 1,5 перехвата за игру. В том сезоне ей также покорилась отметка в 38 очков в матче с «Техас Тек». Больше за «Вашингтон» набирала только Келси Плам, которая теперь играет в «Лас-Вегас Эйсес». Под руководством россиянки Бекки Хэммон эта команда завоевала два подряд титула WNBA в 2022 и 2023 годах.

Смит-Банкеро, которая трижды, попадала в первую символическую сборную конференции Pac-12, по сей день входит в десятку лучших за всю историю «Хаскис» сразу по нескольким карьерным показателям. Помимо очков, сюда относятся точные штрафные (431, 3-е место), реализация с игры (53%, 2-е место), подборы (803 или 6,9 в среднем, 8-е место), а также дабл-даблы (27). А вот после колледжа спортсменка присоединилась к Американской баскетбольной лиге (ABL), которая была основана как раз в 1995-м. Там она выступала за местный «Сиэтл Рейн», а также провела некоторое время в «Портленд Пауэр».

Обе эти команды, как и весь чемпионат ABL, просуществовали до декабря 1998 года — тогда НБА уже работала над становлением собственной женской лиги. Поначалу ABL опережала WNBA с точки зрения конкурентности, потому что к ней присоединились сразу несколько девушек из «золотой» олимпийской сборной США: Дженнифер Эйзи, Тереза Эдвардс, Дон Стэйли и другие. Однако в женскую НБА вкладывалось куда больше денег, что в итоге и вынудило ABL закрыться.

Паоло Банкеро и его мама Ронда Смит Фото: Arturo Holmes/Getty Images

В 2000 году оставшаяся без команды Банкеро выставила свою кандидатуру на драфт WNBA, где была выбрана «Сакраменто» в третьем раунде под общим 46-м номером. В сумме она отыграла за «Монархс» всего 21 минуту в девяти матчах, набрав шесть очков и сделав три подбора. В 2001 году Ронда присоединилась к «Майами Сол», но была отчислена спустя две недели. Она также успела поиграть за рубежом, где выступала в чемпионатах Тайваня, Греции и Израиля, а окончательно завершила карьеру в начале нулевых.

И уже в августе 2002 года на свет появился Паоло. Ему было суждено пойти по стопам матери, которая вдохновила мальчика на занятия баскетболом. На прошедшем звёздном уикенде Банкеро рассказал: «Она была моим тренером с самого моего рождения и до 13-14 лет, так что я действительно был рождён для баскетбола. Я ходил с ней в спортзал, когда был маленьким. Так у меня появилась любовь к баскетболу. [Ронда] жёсткая, очень умная, всем нравится быть рядом с ней. Её улыбка освещает комнату. А ещё она бесстрашная. Думаю, именно от неё я перенял свою агрессивность и бесстрашие».

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube.

Вот и получается, что за успех восходящей звезды «Орландо» можно сказать спасибо Ронде Смит. Ей не удалось полностью реализовать себя на площадке, но у неё получилось вырастить и воспитать участника Матча всех звёзд НБА. Уже в этом году 21-летний Паоло может выйти в свой первый плей-офф, где продолжит нести баскетбольное наследие семьи Банкеро.