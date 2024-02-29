Жизнь ничему не учит. Допинг-скандалы разрушают баскетбол

Допинг давно уже переплетён со спортом высших достижений. Уже известно немало громких допинг-скандалов в истории спорта, но в большинстве своём «химию» используют лишь те, кто выступают в одиночных видах спорта. Баскетбол — командная игра, но даже в ней в последнее время становится всё больше случаев употребления допинга со стороны игроков. Давайте разбираться, как запрещённые вещества меняют и разрушают баскетбол.

В январе в допинг-пробе капитана московского ЦСКА Никиты Курбанова нашли следы кокаина — наркотическое вещество входит в список запрещённых. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло решение дисквалифицировать известного российского баскетболиста на три месяца. Это огромное пятно на репутации ЦСКА и настолько знаменитого игрока, который выиграл в европейском баскетболе практически всё, что можно. Сейчас Курбанов вернулся в состав ЦСКА, но уже не является капитаном и пока играет менее заметную роль в клубе.

Ещё один пример недавнего употребления допинга связан с чемпионом НБА в составе «Кливленд Кавальерс» Тристаном Томпсоном. Национальная баскетбольная ассоциация дисквалифицировала центрового без сохранения заработной платы за нарушение антидопинговых правил лиги. В пробе 32-летнего баскетболиста были обнаружены ибутаморен и лигадрол. Это не первый случай употребления запрещённых веществ в НБА, но в лиге всегда больше ловили игроков на марихуане и подобных наркотических веществах, которые легализованы в некоторых штатах США (наркотики — зло, помните об этом).

В феврале 2024 года всплыли целых две ситуации с допингом в европейском баскетболе. Первая связана с бывшим игроком испанской «Басконии», выступающей в Евролиге, а вторая – с баскетболистом израильского «Хапоэль Тель-Авива». Давайте разбираться подробнее в деле Пиеррии Хенри — американца с сенегальским паспортом.

В январе прошлого года «Баскония» приостановила действие контракта с баскетболистом по «внешним причинам». Недавно Международная федерация баскетбола (ФИБА) официально дисквалифицировала Хенри на 48 месяцев за нарушение антидопинговых правил в связи с фальсификацией или попыткой фальсификации с целью изменения целостности и достоверности проб, собранных во время допинг-контроля. Спортсмен сможет выйти на паркет лишь 13 января 2027 года. Ранее Пиеррия выступал за казанский УНИКС в 2018-2019 годах. При этом, когда официально истечёт срок дисквалификации, баскетболисту исполнится уже 34 года.

Пиеррия Хенри Фото: euroleaguebasketball.net

То есть практически весь свой прайм в баскетболе спортсмен может упустить, если будет пытаться хоть как-либо нарушать правила антидопингового агентства или употреблять запрещённые вещества. Бывший игрок «Басконии» не намерен сдаваться и будет подавать апелляцию.

«Моим друзьям и семье, близким и дальним, я хотел бы выразить самую искреннюю признательность за всё терпение, любовь и поддержку, которые вы все оказывали мне в течение прошедшего года. Пока комиссия ФИБА выносит решение, я бы хотел, чтобы вы все знали, что я не согласен с этим решением и буду продолжать бороться, чтобы доказать свою невиновность в этом деле, подав апелляцию. Я не могу выразить словами, как сильно я скучал по игре, болельщикам и товарищам по команде за это время, проведённое вдали от баскетбола, но я хочу заверить вас, что я не сдался. Я с нетерпением жду встречи со всеми вами снова», — сказал Хенри.

Вряд ли в ФИБА допустили ошибку, раз федерация целый год проверяла допинг-пробу бывшего игрока «Басконии». Мужчина полностью перечеркнул свою карьеру одним действием. И это звучит ужасно… Так кто же второй герой? Один из лидеров «Хапоэля Тель-Авив» Ксавье Манфорд, который тоже провалил допинг-тест. Но в пробе игрока была обнаружена марихуана. Игрок пока отстранён на неопределённый срок в связи с правилами Израильского антидопингового агентства. Манфорд в среднем в сезоне забрасывал 15,9 очка, делая 2,8 подбора и 3,7 результативной передачи за игру.

Наркотики — зло. Допинг всегда был и будет. Примеры в спорте и баскетболе в частности этот тезис лишь укрепляют. Ничего хорошего, кроме угробленного здоровья, потерянной работы, репутации и ужасного конца, это вам не сулит. С допингом — аналогичная ситуация. Вероятно, есть те, кто остаются безнаказанными после употребления чего-то запрещённого, но у каждого решения есть своя цена. Эти игроки выбрали свой путь, который сказался или скажется на их репутации в лигах. Нам лишь остаётся смотреть и наблюдать…