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Бавария — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
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Зенит — ЦСКА, прямая онлайн-трансляция, Единая лига ВТБ, 1 марта 2024 года: обзор матча, где смотреть, статистика, видео

В пятницу и вечером? Идеально для топового поединка «Зенит» — ЦСКА в Единой лиге! LIVE
Андрей Антсон
«Зенит» — ЦСКА! LIVE
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Время для серьёзного баскетбола.

Сегодня, 1 марта, будет сыграно в общей сложности два матча в рамках второго этапа Единой лиги ВТБ. Первая игра начнётся в 19:30 мск, заключительная — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — ЦСКА, которая стартует в 19:30 мск.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ . Группа А
01 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Группа Б
01 марта 2024, пятница. 20:00 МСК
МБА
Москва
Не начался
Самара
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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