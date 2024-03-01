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В пятницу и вечером? Идеально для топового поединка «Зенит» — ЦСКА в Единой лиге! LIVE

Сегодня, 1 марта, будет сыграно в общей сложности два матча в рамках второго этапа Единой лиги ВТБ. Первая игра начнётся в 19:30 мск, заключительная — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — ЦСКА, которая стартует в 19:30 мск.

Единая лига ВТБ . Группа А Единая лига ВТБ . Группа А 01 марта 2024, пятница. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Группа Б Единая лига ВТБ . Группа Б 01 марта 2024, пятница. 20:00 МСК МБА Москва Не начался Самара Самара Кто победит в основное время? П1 X П2

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