«Он всегда поддерживает нас». Лука Дончич — о тренере «Далласа»

Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич высказался о главном тренере команды Джейсоне Кидде, который его поддержал. Ранее на баскетболиста обрушилась критика за неприемлемую игру в третьем матче финальной серии плей-офф НБА и удаление с площадки за четыре минуты до финальной сирены.

«Джейсон Кидд всегда встаёт на сторону игроков. Он всегда поддерживает нас», — сказал Дончич на пресс-конференции после игры.

Напомним, сегодня, 15 июня, в Далласе состоялся четвёртый матч финальной серии плей-офф НБА между «Даллас Маверикс» и «Бостон Селтикс».

Хозяева одержали победу со счётом 122:84 и сократили отставание в серии (1-3). Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич. Он набрал 29 очков, совершил пять подборов и отдал пять результативных передач.