Краснодар или Москва? «Локомотив» примет ЦСКА в матче второго этапа Единой лиги

10 марта в Краснодаре в рамках второго этапа Единой лиги ВТБ местный «Локомотив-Кубань» примет на своём паркете московский ЦСКА. Обе команды уже гарантировали себе участие в плей-офф, однако продолжают бороться за выгодное положение в турнирной таблице. «Чемпионат» подготовил анонс предстоящей встречи.

Окаро Уайт (слева) и Мело Тримбл (справа) Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

«Локомотив-Кубань» в рамках первого этапа стал самой настоящей грозой команд топ-4. Коллектив Александра Секулича выходил победителем в пяти матчах из шести с представителями «большой четвёрки» — досталось и ЦСКА, который дважды уступил краснодарцам: в ноябре в Москве «Локо» завершил девятиматчевую победную серию ЦСКА, нанеся армейцам вообще первое поражение в сезоне. Спустя два месяца красно-зелёные обыграли армейцев уже на своём паркете.

За всю историю Лиги ВТБ только шести командам удавалось нанести ЦСКА два поражения в рамках регулярного чемпионата. Ранее это делали: «Жальгирис»-2012/2013, «Химки»-2013/2014, «Локомотив-Кубань»-2014/2015, УНИКС-2018/2019, «Зенит»-2020/2021 и УНИКС-2021/2022. А если учитывать матчи полуфинальной серии прошлого сезона и Суперкубок Единой лиги, то у «Локо» уже четыре подряд победы над столичным клубом.

К предстоящей встрече команды точно подходят не в лучшем расположении духа. «Локо», который штамповал победы над командами из топ-4 в первой части регулярки, второй этап начал с двух поражений подряд. В последнем матче с «Енисеем» тоже было далеко не всё гладко. У ЦСКА же совсем всё печально — четыре поражения подряд и всё ещё травмированный Каспер Уэйр. Армейцы продолжают привыкать к отсутствию своего лидера, но стоит отметить, что Мело Тримбл достойно подменяет своего соотечественника. Помимо этого, в ростер столичной команды добавился Оливье Хэнлан, который дебютировал во встрече с УНИКСом.

В двух последних играх «Локо» также обходится без своего лидера — Девон Акун-Пёрселл получил повреждение ещё перед матчем с УНИКСом. Несмотря на отсутствие Каспера Уэйра у ЦСКА, кубанцы не намерены забывать о защите. Об этом перед матчем заявил защитник «Локо» Александр Щербенёв: «Нужно будет навязывать жёсткий баскетбол. Особенно надо обратить внимание на защиту. А дальше –играть в быстром переходе, бежать, атаковать и брать молодостью и энтузиазмом. Нужно играть с умом: соперник очень серьёзный, у них собрались опытные игроки и тренер, которые будут наказывать за любую ошибку. Поэтому мы максимально сфокусированы выходить и сражаться, драться за победу. Будет очень серьёзная борьба. Мы играем дома, и поддержка наших болельщиков нам обязательно поможет».

Главный тренер армейцев Эмил Райкович был более нейтрален в своих словах перед игрой. Он заявил, что «Локо» и ЦСКА — это команды, которые знают друг друга гораздо лучше, чем любая другая пара соперников. Он добавил, что игра потребует от его команды максимальных усилий и выполнения игрового плана. При этом он подчеркнул, что болельщиков ждёт ещё один интересный матч. «Локомотив» давно уже сбросил с себя клише молодой команды, которая в матчах с клубами топ-4 всегда идёт в статусе андердога. При Александре Секуличе кубанцы заматерели, стали играть в более взрослый баскетбол, и теперь с ними надо считаться. Перед стартовым вбрасыванием нет выраженного фаворита встречи, но точно можно ожидать очень яркой игры с обилием эмоций.

Предполагаемые стартовые пятёрки

«Локомотив-Кубань»:

ЦСКА:

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча «Локомотив-Кубань» — ЦСКА.