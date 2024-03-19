Не нужен в НБА, плохо начинал в Евролиге, но стал легендой. Как экс-армеец покорил Европу

Майк Джеймс уже навсегда вписал своё имя в историю Евролиги. Американский разыгрывающий «Монако» успел поиграть в Европе за множество разных клубов и уже стал легендой в истории одного из самых узнаваемых баскетбольных турниров. Но мало кто знает и помнит, что в начале своей карьеры в Евролиге Майк был далеко не самым успешным игроком, который, конечно, подавал надежды, но вряд ли бы кто подумал, что он станет живым воплощением набора очков в Евролиге.

Молодой Майк провёл два года в колледже Восточной Аризоны и два года – в университете Ламара. При этом в 2012 году никто из клубов НБА не выбрал парня на драфте. 22-летний Джеймс недолго думая отправился в Европу. В августе того года американец подписал контракт с хорватским «Загребом». Парень буквально разрывал лигу своими умопомрачительными перформансами, но грезил мечтами зацепиться за карьеру в НБА, поэтому отправился вновь на родину попытать удачу в полупрофессиональной лиге.

Юному баскетболисту удалось сверкнуть, но этого оказалось недостаточно, чтобы попасть в НБА, тогда наш герой вновь отправился в Европу. На этот раз контракт с Джеймсом подписал греческий «Колоссос», за который он также провёл немного времени. Буквально в декабре Майк покинул Грецию и поставил подпись в контракте с испанской «Басконией». Вот именно с этой командой баскетболисту впервые посчастливилось поиграть в Евролиге!

В первом сезоне европейского баскетбольного чемпионата Джеймс был неплох, но и не феноменален, как сейчас. За весь розыгрыш баскетболист набрал всего 178 очков, показав ужасную реализацию с трёхочковой дуги — 20% (12 из 60 бросков). Майк в среднем забрасывал 11,1 очка, при этом хорошо смотрелся лишь по части двухочковых попыток — 53,3% и штрафных бросков — 84,4%.

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.

Американцу потребовался год на раскачку, чтобы во втором сезоне уже играть более значительную роль в «Басконии» и помочь команде впервые в истории выйти в «Финал четырёх» Евролиги, где испанский клуб сперва проиграл турецкому «Фенербахче», а затем в матче за третье место уступил российскому «Локомотиву-Кубань». Вот так началось путешествие Джеймса в Евролиге. Теперь же все знают Майка как одного из самых разносторонних баскетболистов в европейском баскетболе, который умеет исполнить бросок любой сложности и при этом в нужный момент «зажечь» партнёров по команде.

В свою очередь, как элитный снайпер Майк раскрылся в «Панатинаикосе» и в «Милане». В ЦСКА Джеймс приходил как уже состоявшаяся звезда и, даже несмотря на довольно скандальный уход, запомнился всем любителям Евролиги и Единой лиги ВТБ как игрок с выдающейся техникой и умеющий в нападении буквально всё. У всех великих людей есть свои минусы, эго американца порой сыграло не в его пользу, но это не помешало ему стать самым результативным игроком в истории Евролиги в возрасте 33 лет. Впереди у Майка ещё есть время, чтобы побить другие достижения великих баскетболистов в европейском чемпионате.

* Реклама. 18+

Рекламодатель: ООО «ОККО»

Erid: 2Ranyo7Tp48