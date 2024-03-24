Что из себя представляет Суперлига, поставляющая клубы Единой лиге?

За последние два года Единая лига ВТБ пополнилась сразу четырьмя клубами, которые до этого выступали в Суперлиге. Дебютанты достойно себя проявляют и точно не ставят под сомнение своё приглашение в чемпионат.

Но что же из себя представляет сама Суперлига, из которой присоединяются коллективы к Единой лиге? «Чемпионат» подготовил материал о втором по значимости турнире для российского баскетбола.

Максим Колюшкин (с мячом) Фото: БК «Иркут»

Есть одно из главных заблуждений многих болельщиков, которое нужно развеять — Единая лига ВТБ не находится под директивой Российской федерации баскетбола (РФБ). Это самостоятельный международный турнир со своим руководством. А вот Суперлига как раз существует под началом РФБ и является сильнейшим турниром среди мужчин в рамках федерации. Кубок России также курирует РФБ — в его розыгрыш российские клубы Единой лиги заявляются по собственному желанию.

Чем отличается Суперлига от Лиги ВТБ? Практически всем: уровнем команд и зарплат, посещаемостью. Также клубы Суперлиги имеют право подписать лишь двух легионеров, но далеко не все прибегают к этой опции.

Перед стартом сезона-2023/2024, после перехода «Руны» и «Уралмаша» (прошлогодних финалистов Суперлиги) в Единую лигу, турнир пополнили три команды: «Челбаскет», «БАРС-РГЭУ» и МБА-МАИ. Таким образом, в нынешнем розыгрыше принимают участие 16 клубов. После старта сезона блок лидеров и аутсайдеров был определён практически сразу. Наверху турнирной таблицы расположились четыре команды: «Химки», «Иркут», «Темп-СУМЗ» и «Динамо» из Владивостока. Подмосковный клуб на протяжении всего чемпионата уверенно шёл лидером и за четыре тура до конца регулярки досрочно выиграл её. На данный момент остаётся последний тур регулярного чемпионата, и семь из восьми участников плей-офф уже известны, а за последнюю путёвку будут бороться три команды: «Университет-Югра», «Купол-Родники» и «Тамбов».

Безусловно, причиной успеха «Химок» является главный тренер — Андрей Мальцев. 58-летний специалист возглавляет подмосковный коллектив с 2021 года и является главной его звездой. При нём команда в прошлом сезоне завоевала бронзовые медали Суперлиги, а также дошла до «Финала четырёх» Кубка России, попутно пройдя «Самару» — клуб Единой лиги. В «Ф4» химчане также играли в компании команд из Лиги ВТБ. В этом сезоне «Химки» также успели огорчить команду из Единой лиги в рамках Кубка России, переиграв «Руну». Забавно, но у подмосковной команды в этом сезоне больше побед над клубами из Единой лиги, чем у «Минска».

Также стоит отметить работу Михаила Терехова на посту главного тренера «Иркута». В прошлом году (под руководством другого специалиста) команда заняла седьмое место в турнирной таблице и в первом раунде плей-офф со счётом 0-3 уступила «Руне». В этом же розыгрыше под руководством Терехова команда точно не опустится ниже второй строчки по итогам регулярки. Внимание к Терехову было приковано не просто так. Это связано с тем, что в прошлом сезоне он возглавлял «Уралмаш» и при нём команда выиграла 24 матча из 26. Однако за два тура до окончания регулярки он неожиданно был уволен. Сейчас его команда вновь борется за победу в чемпионате и показывает хороший баскетбол.

БК «Динамо» (Владивосток) Фото: БК «Динамо»

Не обходится в Суперлиге и без скандалов. В марте в матче «Иркут» — «Динамо» произошёл спорный эпизод. При ровном счете в концовке был жёсткий фол на Андрее Десятникове (игрок «Динамо»). В этот момент баскетболист получил травму бросающей руки. Он сообщил судье, что продолжать матч не может — арбитр подтвердил замену и произвёл её официально. После того как Владимир Пичкуров встал на линию штрафных, чтобы совершить броски за Десятникова, команда из Иркутска обратилась к комиссару встречи Леониду Чудину, который остановил игру и подозвал судей. После разговора арбитры вернули Десятникова с травмой на площадку. Травмированный баскетболист промазал два штрафных, которые могли решить исход встречи. По итогу «Динамо» уступило в овертайме. Главный тренер команды из Владивостока Эдуард Сандлер заявил, что Чудин не имел права останавливать игру и оказал давление на арбитров. Специалист признался, что жалеет о том, что не увёл свою команду с площадки.

По накалу Суперлига точно не уступает другим чемпионатам. У этого турнира есть свой зритель и болельщик. В плей-офф, который стартует 1 апреля, будет упорная борьба, особенно после первого раунда.

Финалисты или победитель поднимутся в Единую лигу? Нет. Как говорилось в начале материала — Единая лига ВТБ не находится под директивой РФБ. Соответственно, какого-то автоматического перехода не существует. Любой клуб может самостоятельно подать заявку на вступление в Единую лигу, и руководство турнира её индивидуально рассмотрит. Кто-то из Суперлиги может попытаться зайти в Лигу ВТБ? Президент РФБ Андрей Кириленко в интервью «Чемпионату» заявлял, что «Химки» и «Темп-СУМЗ» готовы к тому, чтобы стать частью Единой лиги. Однако он отметил важность того, что клубы должны соответствовать не только по спортивным показателям, но и по инфраструктуре. При этом генеральный директор Единой лиги Илона Корстин параллельно заявила, что на данный момент ни одна команда из Суперлиги не соответствует требованиям регламента Лиги ВТБ.

У Суперлиги своя атмосфера. Здесь играют перспективные молодые игроки, которые уже в скором времени могут оказаться в команде Единой лиги, а также те баскетболисты, которые, наоборот, не нашли себе места в международном турнире. Ещё два года назад в Суперлиге работал Евгений Пашутин — нынешний наставник «Пармы», в прошлом сезоне за «Новосибирск» выступал Руслан Абдулбасиров, который сейчас является очень важной частью всё той же «Пармы». Сергей Зоткин и Павел Ганькевич (оба «Пари НН»), Дмитрий Халдеев («Автодор»), Иван Пынько («Уралмаш»), Александр Стуленков (УНИКС), Дмитрий Халтурин («Парма») ещё в прошлом году выступали в Суперлиге, а сейчас являются частью команд Лиги ВТБ. Суперлигу незаслуженно обделяют вниманием, там точно есть на что посмотреть.