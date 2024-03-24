В «Денвере» лишили возможности посещать матчи, возможно, самую преданную болельщицу

Вики Рэй — преданная болельщица «Денвер Наггетс», действующих чемпионов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). И в обозримом будущем болельщикам клуба из Колорадо будет не хватать знакомого лица. Рэй, являющаяся обладательницей абонемента на протяжении 32 лет, заявила, что ей запретили посещать домашние матчи «Денвера». Вики всегда сидела у перил первого ряда — рядом с туннелем, через который игроки выходят на игровую площадку.

На данный момент преданной поклоннице 72 года, и она известна прежде всего своим коллегам по болению и игрокам «Наггетс» такими прозвищами, как Sign Lady и Candy Lady. Если адаптировать перевод на русский язык, то получится что-то вроде Дама с плакатом и Дама с конфетками. Последнее прозвище и вовсе связано с тем, что она проносила на арену персонализированные пакеты с конфетами для игроков своей любимой команды.

Вики Рэй (в синей кофте) и её пятилетний внук перед матчем НБА Фото: x.com/yankee_MSU

Рэй, конечно, прокомментировала клубное решение лишить её удовольствия — посещать игры. Так, в беседе с журналистом из CBS News Colorado Аланом Джионетом она предположила: причина, по которой в клубе приняли такое решение, заключается в том, что во время февральского матча Рэй имела физический контакт с судьёй. Также, по предположениям Вики, она якобы ударила игрока по лицу. Естественно, фанатка отвергла оба обвинения, добавив, что последнее для неё было бы «почти невозможно», учитывая разницу в размерах между ней и игроками.

Вики лишь призналась в том, что передавала рефери записки. Но, как она утверждает, это делается на протяжении десятилетий. «Ну да, я делала это. Хорошо. Но я передавала судьям записки в каждой игре на протяжении 25 лет. Рождественские открытки, поздравительные открытки, всё такое», — поделилась Рэй. Адвокат Вики, в свою очередь, считает, что в «Наггетс» пошли на такие меры с целью освобождения её четырёх мест общей стоимостью $ 20 000. И продажи в дальнейшем их по более высокой цене.