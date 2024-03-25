В НБА отказались от кузницы талантов в Лиге развития. 3 причины неожиданного решения

В 2020 году НБА решилась на неожиданный шаг — открытие собственной команды в G-лиге, или Лиге развития. Проект под названием Ignite был создан с целью стать альтернативой NCAA для продолжения карьеры молодых игроков после выпуска из школы. У лиги есть некоторые исторические противоречия со студенческим баскетболом, потому такой шаг выглядел оправданно.

Основной критикой NCAA является отсутствие зарплаты у игроков. Происходит это, несмотря на то что студенческие игры генерируют большие суммы из-за многомиллионных рейтингов и заполненных арен. По текущим правилам баскетболисты не могут сразу после выпуска из школы заявляться на драфт, даже самым талантливым игрокам нужно тратить минимум год на студенческом уровне, не получая никаких денег.

В отличие от этого, Ignite предложил баскетболистам возможность хорошо заработать уже в подростковом возрасте. В первый же год программы за команду выступал будущий второй пик драфта-2021 Джейлен Грин. В общей сложности проект смог взрастить 10 игроков, которые попали в НБА. Среди известных лиц, помимо прочего, можно упомянуть Жонатана Кумингу и Скута Хендерсона.

НБА активно поддерживала проект, приглашая игроков Ignite на звездные уикенды. Но, как стало известно на днях, команда прекратит своё существование после нынешнего сезона. Почему лига пошла на такой шаг? Давайте попробуем разобраться.

NCAA нашла способ, как могут зарабатывать звёздные проспекты

Бронни Джеймс Фото: David Becker/Getty Images

NCAA довольно быстро отреагировала на создание Ignite. Таким образом, уже в 2021 году студенческая организация придумала хитрый способ, как удержать лучших игроков от перехода в G-лигу. Этим стали три страшные буквы — NIL. Что это такое? Это правило, которое, правда, работает по-разному в каждом штате, благодаря которому игроки NCAA имеют право зарабатывать на своём имени. Право на собственный бренд теперь принадлежит самим атлетам.

Игроки, которые решались на переход в команду Ignite, получали порядка $ 125 тыс., тогда как благодаря NIL Бронни Джеймс за год заработает порядка $ 5,9 млн. И все счастливы! NCAA не отказалась от нерушимой традиции, где баскетболисты не получают зарплат, но звёздным игрокам предоставлена возможность зарабатывать на своём имени.

Кузница талантов оказалась не самой эффективной

Скут Хендерсон Фото: Alika Jenner/Getty Images

Ignite так и не смогла полностью зарекомендовать себя как эффективная платформа подготовки к НБА. Да, как уже упоминалось, 10 игроков смогли дойти до НБА, но среди них вряд ли можно найти тех, кто не смог бы этого сделать без опыта в G-лиге. Но кто в итоге стал звёздами? Пока никто. Джейлен Грин проводит свой худший сезон в карьере и, скорее всего, не получит от «Хьюстона» желаемый максимальный контракт, Скут Хендерсон на драфте был выбран ниже, чем предполагалось, и весь сезон борется за место в ротации «Портленда». Куминга до сих пор остаётся подающим надежды, а другие имена даже не стоит называть, так как многие даже об этих игроках ничего не слышали.

Внутренняя конкуренция за минуты на паркете

Игроки команды Ignite Фото: Ethan Miller/Getty Images

Ignite — единственная команда в своём роде. На старте проект привлёк немалое количество игроков, что неизбежно привело к серьёзной внутренней конкуренции. Это хорошо для командных успехов, но далеко не лучшие условия для того, чтобы продемонстрировать себя руководителям франшиз НБА.

В NCAA существует множество команд разных уровней, позволяющих каждому найти подходящее место. Хочешь играть в «Мартовском безумии» и показаться большой аудитории? Команд-претендентов очень много, если тянешь по уровню, то обязательно получишь приглашение от нескольких таких организаций. Боишься, что не сможешь там проявить себя по полной? Выбери команду поскромнее, где сможешь получать по 20-30 минут на паркете, собирать отличную статистику и претендовать на попадание в символические сборные.

Многие игроки Ignite могли бы быть лидерами команд NCAA, а в итоге увязли во внутренней конкуренции, из-за чего их позиция на мок-драфте падает.