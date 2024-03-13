«Это мой лучший сезон». Лука Дончич бьёт рекорды, но не может всерьёз претендовать на MVP

Если бы центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид не получил серьёзную травму колена, то наверняка стал бы самым ценным игроком сезона в НБА во второй раз подряд. Но пока камерунский талант находится в лазарете и надеется, что сможет вернуться хотя бы в плей-офф (если «Сиксерс» туда вообще попадут), расстановка сил в гонке за звание MVP успела заметно перемениться.

Теперь фаворитом принято считать Николу Йокича из «Денвера». Портал Basketball Reference оценивает его шансы на победу в 62,5%. Ближайшим преследователем серба является Шей Гилджес-Александер из «Оклахомы» (14,4%), а вот третьим идёт Лука Дончич из «Далласа» (12,6%). Однако в официальном рейтинге, представленном на сайте НБА, защитника «Маверикс» поставили только на пятую строчку — ещё и после Джейсона Тейтума («Бостон») с Яннисом Адетокунбо («Милуоки»). Пояснение гласит:

«В начале марта он в четвёртый раз в своей карьере стал лучшим игроком месяца в Западной конференции. Дончич находится всего в двух наградах от того, чтобы догнать по их количеству члена Зала славы Дирка Новицки (шесть). Тем не менее индивидуальное великолепие не привело к командному успеху «Мавс», занимающих восьмое место».

И, действительно, основная причина, по которой Лука Дончич не считается главным претендентом на награду MVP — это положение «Далласа» в турнирной таблице Запада. Как уже было упомянуто, сейчас команда занимает восьмое место в конференции с балансом 37-28. При этом «Маверикс» находятся всего в одной победе от зоны плей-офф и шестой позиции, которую на данный момент удерживает «Финикс» (38-27).

Согласно прогнозам, для выхода в следующую стадию клубам с Западного побережья потребуется преодолеть отметку в 48 побед. Учитывая, что до окончания регулярки «Мавс» остаётся провести 17 матчей, им придётся завершить чемпионат отрезком 11-6 — то есть выиграть 54,5% встреч. Это вполне под силу Дончичу и компании, так как по сезону они имеют почти 57%. И на сегодняшний день Лука хорош настолько, что, даже если его команда финиширует шестой, голосующие могут закрыть на это глаза. А почему нет? Ведь так было, например, с Расселлом Уэстбруком в 2017-м и с Йокичем в 2022-м.

В среднем словенский разыгрывающий набирает почти что трипл-дабл с 34 очками. На его счету 34,6 очка, 9,1 подбора, 9,9 передачи, а ещё 1,5 перехвата в 57 матчах. По этим показателям он занимает первое, 18-е, третье и восьмое места в лиге соответственно. Дончич также реализует 49,5% бросков с игры, 38% из-за дуги и 78,8% со штрафной линии. Никому в истории НБА не удавалось набирать по 33 очка, 9 передач и 8 подборов на протяжении всего сезона — и он может стать первым.

Расселл Уэстбрук (2016/2017) Никола Йокич (2021/2022) Лука Дончич (2023/2024) 31,6 очка 27,1 очка 34,6 очка 10,7 подбора 13,8 подбора 9,1 подбора 10,4 передачи 7,9 передачи 9,9 передачи 1,6 перехвата 1,5 перехвата 1,5 перехвата 81 матч 74 матча 57 матчей 42,5% с игры/34,3% из-за дуги/84,5% со штрафной линии 58,2%/34,9%/81% 49,5%/38%/78,8%

Сравнение с Николой Йокичем и Расселлом Уэстбруком, которые стали MVP в командах с шестого места.

26 января Лука набрал 73 очка против «Атланты», что позволило ему выйти на четвёртое место в истории по результативности в одном матче. Но с начала 2023 года это уже четвёртый случай, когда кто-то набирает 70 и более очков за игру. А вот что реально помогло Дончичу отыграть несколько позиций в борьбе за MVP, так это его исторический рекорд по трипл-даблам.

С 1 по 9 марта лидер «Далласа» провёл пять подряд матчей, в которых набирал не менее 35 очков, 10 подборов и 10 передач. Это самая продолжительная серия в истории. К тому же Лука уже занимает третье место в истории по суммарному количеству встреч с подобной статистической линейкой — 26. Больше было только у Уэстбрука (29) и Оскара Робертсона (59).

До этого Лука также провёл один матч, в котором у него было 30 очков, 12 подборов и 16 передач. И если бы в прошедшей игре с «Чикаго» удачными оказались семь, а не 6 из 15 дальних попыток, то к настоящему моменту словенец имел бы семь подряд матчей с трипл-даблом и 30 очками. В итоге их оказалось «всего» шесть, но и этого было достаточно, чтобы побить рекорд Уэстбрука (5).

Лука Дончич разыгрывающий «Даллас Маверикс» «Это мой лучший сезон, однозначно. Однако мне ещё над многим предстоит поработать. Трипл-даблы — это хорошо, но только если мы побеждаем. Мы одержали несколько побед подряд и должны продолжать в том же духе».

Лука прав — чтобы иметь реальный шанс на награду MVP, его индивидуальный успех должен рано или поздно перерасти в командный. Такой нарратив, увы, сформировался вокруг него и «Далласа». От «Маверикс» ждут серьёзных результатов, так как в их составе выступает талант поколения. Помочь наконец-то найти свою игру в плей-офф должно было подписание Кайри Ирвинга, но их связки с Дончичем всё равно недостаточно, чтобы войти хотя бы в тройку лучших на Западе. Для словенца это реальная проблема. Ожидания снова не были оправданы, и голосующие, которые любят номинировать на MVP лучшего игрока из лучшей команды, снова будут говорить об одном и том же: что толку в трипл-даблах, если твой коллектив — восьмой в конференции?

У тех же Уэстбрука с Йокичем за плечами — то есть до сезона с шестым местом — уже была история каких-никаких свершений в плей-офф. «Даллас» с Дончичем лишь единожды проходил дальше первого раунда. И у Луки, безусловно, ещё есть время, чтобы проявить себя — ему исполнилось 25 лет две недели назад. Но с каждым годом в НБА приходит всё больше и больше одарённых новичков, которые в будущем могут превратиться в игроков калибра MVP. Получится ли у разыгрывающего выдержать конкуренцию?

Чтобы обойти Джокера и Шея по окончании нынешнего сезона, Луке придётся сделать что-то совсем из ряда вон выходящее — даже сложно представить, что именно. Скажем, продолжить серию из трипл-даблов, но уже с 40 очками. И одержать 17 побед в 17 матчах с «Далласом». Но даже это, наверное, не даст ему 100-процентной гарантии победы.

И если Лука всё-таки не получит приз MVP, хочется верить, что «Маверикс» сумеют хотя бы пройти в плей-офф и показать там достойный уровень игры. Это поможет их лучшему игроку сделать серьёзную заявку на награду в будущем — возможно, уже в следующем сезоне. Так что Дончичу стоит сосредоточиться именно на том, чтобы вывести «Даллас» в решающую стадию чемпионата. И, желательно, не вымотаться ещё до её начала.