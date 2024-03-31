«Он сделал так много для нас, европейцев». Как Дирк Новицки навсегда изменил баскетбол

Среди болельщиков НБА ни на секунду не утихают споры о том, кто же является лучшим игроком в истории на отдельно взятой позиции. Как вы считаете, кто был величайшим тяжёлым форвардом в лиге? Тим Данкан? Карл Мэлоун? Может, Чарльз Баркли или Кевин Гарнетт? Выбор номера один остаётся исключительно вопросом предпочтений. Но если назвать нужно одного игрока, который навсегда изменил игру на своей позиции, на ум сразу приходит имя — Дирк Новицки.

В начале и середине нулевых он был одним из пионеров среди растягивающих «больших». В отличие от традиционных «четвёрок» и «пятёрок», они хорошо бросают и проводят много времени вдали от кольца, создавая таким образом пространство на площадке. И хотя до Дирка были Роберт Хорри, Тони Кукоч, Клифф Робинсон и другие талантливые бигмены, принято считать, что именно он был первой суперзвездой на своей позиции.

Для роста в 213 см немец был невероятно подвижным и техничным. Качественная работа ног, навыки ведения и поставленный бросок делали его настоящей угрозой в нападении, в том числе на периметре — за всю карьеру Новицки сделал 5210 попыток из-за дуги и реализовал 38% из них. Игрокам соперника не оставалось ничего, кроме как сдваиваться на нём. «Большие» выходили из забитой «краски», благодаря чему у напарников Дирка по «Далласу» появлялось бесчисленное количество возможностей атаковать кольцо без сопротивления.

Дирк Новицки (справа), 2017 год Фото: Tom Pennington/Getty Images

Он обладал габаритами тяжёлого форварда, но двигался и бросал как лёгкий — в этом смысле Новицки опережал время. Конечно, он не был выдающимся защитником или подбирающим, как другие представители той эпохи, но его революционная по тем временам роль и не подразумевала подобного. Дирк господствовал вне «краски», а его коронный one-legged fadeaway (бросок с одной ноги с отклонением) по сей день считается одним из самых неотразимых атакующих движений.

«Способность бросать при росте в семь футов была моей сильной стороной. Конечно, я делал и другие небольшие вещи, но люди всегда помнят меня за моё умение растягивать площадку и играть на средней дистанции, делать броски с отклонением. Это то, что я привнёс в игру. Я не был отличным подбирающим или защитником. В душе я был скорером и всегда хотел набирать очки для моей команды, заводить её. Это была лучшая часть моей игры», — говорил баскетболист.

При этом от других «больших» Дирка отличал не только уникальный набор навыков, но и ещё один важный аспект — паспорт. Новицки стал первым европейцем в истории НБА, который получил награду MVP. Произошло это в 2007 году, по итогам его девятого сезона в лиге. А вот до этого немец, как и все остальные легионеры из Европы, имел репутацию недостаточно жёсткого игрока. Чего ещё ожидать от лиги, где сила и габариты в бигменах ценились заметно выше, чем всё остальное.

О Дирке Новицки Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Но Дирк изменил этот тренд. На собственном пике он был неудержим — и не только в лоу-посте, как условный Карл Мэлоун, а на дальней и в особенности средней дистанции (что неудивительно с таким-то джампером). Теперь в арсенале игроков четвёртой и пятой позиций присутствуют не только данки и пост-апы — и это в том числе благодаря Новицки. В нынешнем сезоне тяжёлые форварды в среднем делают по 2,7 трёхочковых попытки за игру. В сезоне-1998/1999, который был для немца дебютным в НБА, эта цифра составляла всего 0,4. Даже для центровых 0,1 попытки превратились в 1,3. Конечно, общая тенденция на трёхочковые оказала на эту статистику своё влияние. Но многие современные «большие» — в частности, европейские — признаются, что и без Дирка тут не обошлось.

«Он определённо вдохновлял и продолжает вдохновлять меня. Я смотрю много клипов с Дирком Новицки, видел его документальный фильм. Я следил за его историей. Он один из тех, кто проложил путь нам, молодым игрокам», — говорил двукратный MVP и чемпион 2021 года Яннис Адетокунбо. «Он сделал так много для нас, европейцев, в этой лиге, что мне было гораздо проще приехать сюда и добиться, чтобы люди поверили в меня», — отмечал Кристапс Порзингис из «Бостона».

Дирк был и остаётся примером для восходящего поколения европейских игроков, которые на данный момент доминируют в лиге: для Адетокунбо (Греция), Порзингиса (Латвия), Николы Йокича (Сербия), Домантаса Сабониса (Литва), Руди Гобера (Франция) и других. В том же сезоне-1998/1999 Новицки был одним из всего 38 легионеров в НБА. В нынешнем сезоне их число составило рекордные 125 человек, больше половины из которых (64) — выходцы из Старого Света. История удивительного немецкого «большого» подтолкнула франшизы к тому, чтобы как можно чаще отправлять скаутов за океан — вдруг там найдётся ещё один Новицки? И всё это принесло свои плоды.

Дирк Новицки чемпион НБА 2011 года «Сейчас в лиге много иностранных игроков, и не просто игроков, а франчайзеров. Их сейчас целая куча. Удивительно наблюдать за тем, как за последние 20 лет в лиге появилось столько новых парней, которые оказывают влияние на свои сообщества. Сейчас стиль игры отлично подходит для иностранных игроков. Игра открытая и не такая физическая, как тогда, когда я пришёл в лигу и все «четвёрки» и «пятёрки» были огромными и боролись под кольцом. Все могут бросать. Все могут дриблинговать».

На своём примере Новицки доказал, что тяжёлому форварду не обязательно играть спиной к кольцу и толкаться в «краске». Он доказал, что европейские игроки — совсем не мягкие и слабые, они просто другие. Благодаря ему конец эры традиционных «больших» наступил раньше, чем мог бы. Но когда речь заходит о тех, кто произвёл революцию в баскетболе, первым делом упоминаются Майкл Джордан, Леброн Джеймс, Шакил О’Нил, Стефен Карри… Дирк должен быть в этом списке. Он был настоящим первопроходцем и новатором, чьё наследие остаётся живо по сей день. Так что легенде «Далласа» стоит отдать должное.

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