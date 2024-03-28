Революция в Евролиге началась! Лига перечёркивает прошлое и равняется на НБА

Ещё совсем недавно Евролига была совершенно консервативным баскетбольным чемпионатом, но уход российских клубов, а также пример НБА касаемо того, как зарабатывать деньги на всём чём можно, убедил руководство европейского турнира начать действовать. Как Евролига собирается меняться и почему она становится все больше похожей на НБА? Ответ знает генеральный директор лиги Паулюс Мотеюнас.

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.

В интервью SKWEEK функционера спросили о самых важных вопросах Евролиги в последнее время: о расширении состава участников и возможном появлении клуба из Дубая, возвращении российских команд, а также о новом формате турнира и Матче всех звёзд.

Сперва Мотеюнас рассказал об очень обсуждаемом вопросе, связанном с присоединением клуба из Дубая. «Решение сложное, поскольку речь идёт о другом континенте, другой культуре и совершенно новой команде. Переговоры требуют времени, потому что принять решение непросто. Команды будут голосовать; этого ещё не произошло, мы идём шаг за шагом. Сомнения есть, но те, кто руководит проектом, уверены в нём. Это вызов для всех, но это и новый рынок. Как и у каждого проекта, у него есть и негативные, и позитивные стороны.

Евролига — соревнование высшего уровня, и попасть в него — всё равно что прыгнуть в поезд, идущий со скоростью 120 км/ч. Мы хотим свести риск к минимуму, поэтому наше предложение — начать с чего-то меньшего. Пусть команда из Дубая сперва выйдет в Еврокубок и проявит себя там».

Не обошлось и без вопроса про российские клубы: «Нам нужно посмотреть, что произойдет с командами из России. Когда они будут готовы вернуться. Какие команды выйдут из Еврокубка? Вы все читали статью Андрея Ватутина — президента московского ЦСКА (о том, что спорт не отделим от политики). Даже он не знает наверняка. Мы можем только наблюдать, надеяться, что всё закончится как можно скорее, а потом сядем за стол переговоров».

Мотеюнас категорично дал понять, что Евролига не намеревается становиться закрытой лигой. «Нет, такого никогда не было. Я каждый раз подчеркиваю: Еврокубок — это наш второй турнир, и он действительно важен. У каждого есть шанс побороться и пробиться в Евролигу».

Также функционера спросили, изменится ли формат Евролиги после расширения до 20 команд, например, станет ли лига делить клубы на конференции, как в НБА. Ответ не заставил себя долго ждать: «Это возможно, но тем не менее наше главное внимание сосредоточено на круговой системе. Это основа нашего успеха. Все играют против всех, поэтому хотим сохранить этот формат как можно дольше. Мы понимаем, что расписание сложное, но действительно полезно знать, что каждая команда посетит вас один раз на домашней арене».

Самое интересное, конечно, осталось напоследок. Речь о возможном проведении Матча всех звёзд, который проходит в НБА, или же аналогичного мероприятия по ходу сезона. «В следующем сезоне, скорее всего, такого не произойдёт. Мы начали со стадии плей-ин. Считаем огромным успехом наблюдать за тем, как команды всё ещё борются за попадание в десятку сильнейших. Матч всех звёзд или подобные мероприятия есть в нашем списке, но давайте посмотрим, как выглядит календарь. Определенно было бы хорошо, если бы клубы и спонсоры собрались вместе не только на «Финал четырех», но и ещё на одно мероприятие по ходу сезона».

Евролига определённо думает о том, как привлечь больше внимания к своему турниру, а значит, приходится смотреть в сторону заокеанской лиги, которая понимает, как делать деньги из всего. НБА не стесняется на эксперименты: внедрение внутрисезонного турнира, практически ежегодные изменения формата Матча звёзд. Так почему Евролиге не попробовать организовать свой турнир, в котором примут участие самые известные баскетболисты, играющие в Европе? На это как минимум интересно было бы посмотреть.

В общем, европейский баскетбол понемногу начинает копировать НБА. Сперва плей-ин, который будет опробован в этом сезоне, теперь же ведутся разговоры о Матче звёзд. При этом в американской лиге давно обсуждают возможное расширение состава участников до 32 команд, в числе которых особняком идут клубы из Сиэтла и Лас-Вегаса. Евролига не чурается копировать, оно и правильно — копируют у лучших. Мир не стоит на месте, а значит, и баскетболу нужно развиваться.

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше