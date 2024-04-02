Как Чарльз Баркли оказался за решёткой. История ареста баскетбольной легенды

Вечер 26 июля 1997 года в городе Орландо обещал быть, как обычно, тёплым и беззаботным. Однако для одного из самых ярких игроков НБА тех лет, Чарльза Баркли, он обернулся серьёзными последствиями. Всё началось с посещения популярного бара, где Баркли и его друзья решили отдохнуть. Никто не мог предположить, что обычное развлечение превратится в скандал, о котором будут вспоминать до сих пор.

Согласно полицейскому отчëту и свидетельствам очевидцев, конфликт начался с незначительного спора между Баркли и несколькими посетителями бара. Ситуация быстро обострилась, когда один из мужчин, по словам форварда, напал на него. В ответ на это Чарльз схватил своего обидчика и бросил его через окно бара. Это действие не осталось незамеченным для правоохранительных органов, и вскоре после инцидента звезда НБА был арестован.

Арест стал главной темой не только в спортивных, но и в основных новостных изданиях по всей стране. Многие задавались вопросом, как такое могло произойти с уважаемым спортсменом. Баркли быстро был отпущен под залог ($ 6 тыс.), но последствия инцидента сопровождали его ещё долгое время. Сам Чарльз позже признавался, что его действия были ошибочными и он должен был вести себя более сдержанно.

Шакил О'Нил и Чарльз Баркли Фото: Theo Wargo/Getty Images

Однако не все восприняли эту ситуацию серьёзно. Шакил О'Нил, коллега Баркли по шоу Inside the NBA, нашёл в инциденте повод для шуток. В своих многочисленных выступлениях и интервью Шакил часто упоминал этот случай, подшучивая над Чарльзом. О'Нил любил напоминать публике о том, как Чак бросил человека через окно, используя это в качестве примера необычной «баскетбольной защиты». Совсем недавно Биг Дизель даже выложил фотографию своего друга из тюрьмы — так называемый mugshot.

В ответ Баркли тоже не оставался в долгу. Он подшучивал над Шакилом за его свободные броски или актёрскую игру в кино. Эти дружеские перепалки стали любимой частью интервью и публичных выступлений обоих спортсменов, добавляя лёгкости и юмора в их отношения. Думаю, вы и сами не раз видели эти моменты между ними.

События тех лет в очередной раз напоминают нам, как поменялось время, сменились эпохи. У целого ряда легенд 1990-х есть хотя бы одна история о своих проблемах с законом. Это вызывало негодование консерваторов, но с годами такие моменты стираются из памяти.

Но если думать о нашем времени, как через десятилетия будут смотреть на карьеру Джа Моранта после событий с огнестрельным оружием? Станет ли этот инцидент лишь материалом для ностальгической статьи на спортивных сайтах или будет сопровождать наследие разыгрывающего всегда?

Чарльз Баркли в 1992 году Фото: Tim DeFrisco/Getty Images

И ведь нельзя сказать, что то, что произошло с Баркли, было единичным случаем, который может произойти даже с самым интеллигентным человеком. Ещё с начала 1990-х гг. за Чарльзом была слава отъявленного драчуна. Об одном из инцидентов рассказал сам Чак. В 1991 году он связался с тремя бодибилдерами, которые хотели подраться с форвардом.

Член Зала славы не испугался трёх накачанных мужчин, хотя и понимал, что шансов в такой драке у него будет немного. Как заявил Чарльз, он обратился к своему «внутреннему каратисту» и перед схваткой начал раздеваться, проговаривать пугающие фразочки и совершать странные движения. Артистизм Баркли сработал, и двое культуристов испугались и избежали драки, а третий получил от баскетболиста удар по лицу, который сломал нос бодибилдеру.

И в тот раз Баркли не удалось избежать проблем с законом, и ему были предъявлены два обвинения в мелком хулиганстве. Но с точки зрения справедливости Чак выглядит в этой истории абсолютным героем. Такие истории никоим образом не испортили его репутацию, а лишь подкрепили его образ настоящего борца.