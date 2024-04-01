Наследник легенды станет успешнее отца? Сабонис повторил уникальное достижение Чемберлена

Арвидас Сабонис был легендой советского и европейского баскетбола. При этом Сабас успел под конец карьеры попылить в Национальной баскетбольной ассоциации за «Портленд Трэйл Блэйзерс». Сын настолько выдающегося игрока Домантас Сабонис первые годы карьеры в НБА провёл невзрачно, но зато теперь буквально разрывает лигу, бьёт рекорды и становится одним из претендентов на MVP.

Буквально недавно писали, что Сабонис находится в шаге от рекорда по количеству дабл-даблов подряд (после слияния АБА и НБА). В итоге Домантас превзошёл достижение Кевина Лава и продолжает серию из дабл-даблов по сей день – 57 кряду. Однако мы здесь собрались не для этого. Сын советской легенды установил ещё несколько исторических достижений.

В матче с «Ютой Джаз» Сабонис-младший набрал 17 очков, сделал 11 подборов и отдал шесть результативных передач – ещё один дабл-дабл в копилку, который помог его команде победить со счётом 127:106, а он сам повторил достижение великого центрового Уилта Чемберлена. Сабонису в нынешнем сезоне покорилась отметка в 1000 подборов и 600 передач, и Домантас стал вторым игроком в истории НБА после Уилта, кому удалось достигнуть таких статистических показателей.

Просто невероятное достижение, которое никому не покорялось на протяжении 50 лет. Но это не всё, также Сабонис стал четвёртым игроком в истории НБА (с сезона-1980/1981), который делал как минимум 70 дабл-даблов за сезон. Ранее лишь Кевин Гарнетт (71), Хаким Оладжьювон (72) и Мозес Мэлоун (71, 73 и 74) показывали настолько впечатляющую статистику по дабл-даблам.

27-летний Сабонис проводит просто исторический сезон по всем параметрам, при этом на пару с ДеАароном Фоксом тащит «Сакраменто» в плей-офф НБА. На данный момент «короли» – восьмые в Западной конференции, но при нынешней плотности в турнирной таблице каждая победа на вес золота. Ошибаться практически нельзя, однако Домантас и не собирается этого делать. Литовский баскетболист максимально стабилен каждый вечер и является системообразующим игроком для «Сакраменто» как в защите, так и в атаке.

Домантас уже точно добился в НБА большего, нежели прославленный отец. Понятное дело, Арвидас попал в лигу, когда ему был уже 31 год, и на протяжении большей части поздней карьеры он боролся с травмами. Радует то, что сын оправдывает фамилию своего отца, что в истории мирового спорта встречается крайне редко. Сабонис-младший переписывает историю лиги на наших глазах, осталось проявить себя в предстоящем плей-офф — если «Сакраменто» туда попадёт, конечно же.