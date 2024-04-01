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Домантас Сабонис повторил уникальный рекорд в НБА: Арвидас Сабонис, Уилт Чемберлен, Сакраменто Кингз, достижения в НБА

Наследник легенды станет успешнее отца? Сабонис повторил уникальное достижение Чемберлена
Никита Бирюков
Сабонис повторил уникальный рекорд Чемберлена
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Домантас продолжает удивлять и достигать потрясающих рубежей в НБА.

Арвидас Сабонис был легендой советского и европейского баскетбола. При этом Сабас успел под конец карьеры попылить в Национальной баскетбольной ассоциации за «Портленд Трэйл Блэйзерс». Сын настолько выдающегося игрока Домантас Сабонис первые годы карьеры в НБА провёл невзрачно, но зато теперь буквально разрывает лигу, бьёт рекорды и становится одним из претендентов на MVP.

Буквально недавно писали, что Сабонис находится в шаге от рекорда по количеству дабл-даблов подряд (после слияния АБА и НБА). В итоге Домантас превзошёл достижение Кевина Лава и продолжает серию из дабл-даблов по сей день – 57 кряду. Однако мы здесь собрались не для этого. Сын советской легенды установил ещё несколько исторических достижений.

Подробнее о серии Сабониса:
У кого самая длинная серия по дабл-даблам в НБА? Домантас Сабонис на пороге рекорда
У кого самая длинная серия по дабл-даблам в НБА? Домантас Сабонис на пороге рекорда

В матче с «Ютой Джаз» Сабонис-младший набрал 17 очков, сделал 11 подборов и отдал шесть результативных передач – ещё один дабл-дабл в копилку, который помог его команде победить со счётом 127:106, а он сам повторил достижение великого центрового Уилта Чемберлена. Сабонису в нынешнем сезоне покорилась отметка в 1000 подборов и 600 передач, и Домантас стал вторым игроком в истории НБА после Уилта, кому удалось достигнуть таких статистических показателей.

НБА - регулярный чемпионат
01 апреля 2024, понедельник. 04:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
127 : 106
Юта Джаз
Ньютаун
Сакраменто Кингз: Мюррэй - 25, Фокс - 24, Барнс - 24, Сабонис - 17, Лайлз - 11, Митчелл - 8, Везенков - 5, Эллис - 5, Дуарте - 3, Эдвардс - 3, Джонс - 2, Макги, Джонс, Лень
Юта Джаз: Секстон - 22, Сенсабо - 22, Хендрикс - 18, Джордж - 18, Поттер - 8, Кесслер - 6, Данн - 5, Юртсевен - 4, Джузэнг - 3, Хортон-Такер, Льюис, Саманич

Просто невероятное достижение, которое никому не покорялось на протяжении 50 лет. Но это не всё, также Сабонис стал четвёртым игроком в истории НБА (с сезона-1980/1981), который делал как минимум 70 дабл-даблов за сезон. Ранее лишь Кевин Гарнетт (71), Хаким Оладжьювон (72) и Мозес Мэлоун (71, 73 и 74) показывали настолько впечатляющую статистику по дабл-даблам.

Ещё одно достижение Сабониса:
Домантас Сабонис вошёл в историю НБА! Сын советской легенды оформил уникальное достижение
Домантас Сабонис вошёл в историю НБА! Сын советской легенды оформил уникальное достижение

27-летний Сабонис проводит просто исторический сезон по всем параметрам, при этом на пару с ДеАароном Фоксом тащит «Сакраменто» в плей-офф НБА. На данный момент «короли» – восьмые в Западной конференции, но при нынешней плотности в турнирной таблице каждая победа на вес золота. Ошибаться практически нельзя, однако Домантас и не собирается этого делать. Литовский баскетболист максимально стабилен каждый вечер и является системообразующим игроком для «Сакраменто» как в защите, так и в атаке.

Домантас уже точно добился в НБА большего, нежели прославленный отец. Понятное дело, Арвидас попал в лигу, когда ему был уже 31 год, и на протяжении большей части поздней карьеры он боролся с травмами. Радует то, что сын оправдывает фамилию своего отца, что в истории мирового спорта встречается крайне редко. Сабонис-младший переписывает историю лиги на наших глазах, осталось проявить себя в предстоящем плей-офф — если «Сакраменто» туда попадёт, конечно же.

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