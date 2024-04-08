Скандальный судья в НБА снова чудит? Возмущению нет предела

Вопрос судейства в Национальной баскетбольной ассоциации — щепетильная тема. Думаю, это с особым успехом можно отнести к любому виду спорта. Судьи — не роботы, ошибки всё равно будут. Одно дело, как часто эти ошибки совершаются и в чью пользу — это уже повод для исследований. Как лиги наказывают обслуживающий матчи персонал, нас не особо заботит. Однако в НБА, как в прошлом году утверждал комиссионер Адам Сильвер, с судьями работают, но только об этом не рассказывают в своих пресс-релизах. Тем не менее есть такие судейские решения, которые всё равно будут обсуждаться. Рассмотрим один из последних примеров.

Во время матча регулярного сезона между «Чикаго Буллз» и «Нью-Йорк Никс» в концовке первой четверти атакующий защитник «Нью-Йорка» Джош Харт совершил проход в трёхсекундную зону соперника, а затем нанёс, как может показаться на первый взгляд, ненарочный удар ногой по голове соперника. По итогам этого эпизода главный судья встречи в лице Скотта Фостера после видеопросмотра определил — Джош Харт должен немедленно покинуть площадку, так как ему присвоили неспортивный фол второй степени. Этим решением был удивлён не только Харт, но и главный тренер гостей Том Тибодо.

Видео можно посмотреть на канале NBA on ESPN в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Сам Джош, конечно, после игры прокомментировал этот момент, а также предложил НБА кое-что пересмотреть в вопросах вынесения судьями серьёзных решений. «Надеюсь, [в лиге] смогут прийти к тому, что решения, нужно ли удалять игрока или нет, будут приниматься не судьями, которые вовлечены как-то в матч, а теми, кто работает в офисе», — поделился защитник «Никс». Решивший удалить игрока судья Скотт Фостер аргументировал это тем, что Джош Харт после удара ногой посмотрел сопернику в лицо и намеренно ударил его ногой, не оставив Фостеру другого выбора, кроме как отправить его в раздевалку.

«Намерение не является критерием того, что мы делаем, когда выносим решение. Грубый фол — первая или вторая степень. Сам факт удара и вероятность получения травмы, место контакта, а также то, считали ли мы это безрассудным действием, — всё это критерии, которые были удовлетворены этим решением», — объяснился после игры Фостер. Сам Джош утверждал, что не ударял Грина намеренно. «Это отстой, поскольку это вышло из-под моего контроля. Это должен быть неспортивный фол первой степени. Он [Скотт Фостер] просто сказал мне: «Ты его ударил и посмотрел, что означает, что ты намеревался это сделать», — сказал Харт.

Скотт Фостер, сезон-2023/2024 Фото: Christian Petersen/Getty Images

Если Леброн Джеймс кого-то бьёт в лицо локтем, то это нормально, получается? В случае с Леброном здесь он обошёлся лишь неспортивным фолом первой степени, но удалён не был. Но ведь он чуть-чуть боковым зрением смотрел на него! Но да ладно. И всё же слова Фостера о том, что Джош Харт намеренно ударил соперника, не особо понятны. Игроки ранее как-то конфликтовали между собой? Как в игре со случайным контактом судьи могут определить намерение, не имея истории между игроками? В любом случае Скотт Фостер продолжит мелькать в подобных ситуациях, о чём не даст соврать Крис Пол.