Такое нельзя пропускать! 5 причин, почему нужно смотреть матч «Самары» с МБА

Завтра, 20 апреля, определится последний участник четвертьфиналов Единой лиги в решающем матче плей-ин. В игре столкнутся «Самара» и МБА. Москвичи пробились к этой встрече из нижней сетки стыков благодаря победе в матче с «Автодором», а «Самара», наоборот, сюда опустилась, без шансов уступив «Уралмашу».

Понятно, что некоторые фанаты предпочитают следить лишь за играми своих фаворитов или за ключевыми сражениями «Большой четвёрки», но здесь хочется привести вам доводы в пользу того, почему завтрашняя заруба стоит вашего внимания.

Игры на вылет — всегда отличное зрелище

Коннектикут побеждает в финале NCAA 2011 года Фото: Streeter Lecka/Getty Images

Плей-ин был задуман как способ вовлечь больше команд в борьбу на заключительном этапе сезона. Больше значимых матчей — больше охват. Второй целью такого нововведения является проведение игр на вылет. Серии плей-офф позволяют более объективно определить самую сильную команду. Однако многие серии завершаются до кульминационных матчей, где разворачивается настоящая драма.

Именно по этой причине вся Северная Америка в начале весны забывает, что такое НБА, и всей головой погружается в «Мартовское безумие». Не имеет значения, смотрел ли ты игры студенческого баскетбола ранее, такое шоу захватит любого. Именно NCAA рождает, как конвейер, великолепные моменты с решающими бросками.

И в Евролиге, и в Единой лиге плей-ин — нововведение текущего сезона. В НБА этот формат существует несколько лет и уже принёс нам пачку запоминающихся матчей. Почему-то так складывается, что почти во всех них принимал участие Леброн Джеймс — король игр на вылет.

Первые два матча плей-ин ЕЛ не смогли нам подарить драматическую концовку, но есть все основания полагать, что скоро нам повезёт.

Предыдущий очный матч команд подарил нам клатч-тайм

Андрей Лопатин и Михаил Кулагин Фото: БК «Самара»

Последний очный матч команд состоялся совсем недавно — 4 апреля. Соперники бились за места в плей-ин и подарили нам шикарную концовку, где чуть сильнее оказались москвичи со счётом 73:69. Причём игра проходила в Самаре, там же, где сойдутся коллективы и завтра.

Ещё пару месяцев назад разница между командами была существенной — «Самара» без особых проблем взяла все три предыдущих матча с москвичами, которые испытывали проблемы на протяжении большей части сезона. Но затем МБА смогла перевернуть сезон на 180 градусов.

«Самара», однако, чуть сдала, но у команды Анзуловича всё ещё есть возможность изменить ход своего сезона. В любом случае, в какую бы сторону ни шли прямые выступлений этих команд, перед этим матчем они находятся на схожих позициях в системе координат. Это добавляет оснований ожидать захватывающую развязку завтрашнего матча.

Эксперимент снова удался — МБА радует всех!

Василий Карасёв Фото: ПБК МБА

Наш российский «Атлетик» удивил всех своим выступлением в прошлом сезоне. МБА удалось выйти в четвертьфинал, так ещё и из группы «А», где подопечные Василия Карасёва даже претендовали на попадание в топ-4. В плей-офф их ждал «Зенит», и столичному клубу удалось взять один матч в серии, что является крайне достойным выступлением, с учётом разницы в классе.

По первым месяцам нынешнего сезона казалось, что сказке подошёл конец и МБА даже не сможет претендовать на плей-ин. Такая угроза висела в воздухе ещё полтора месяца назад, когда москвичи отставали от зоны стыков на целых три игры. Но затем коллективу удалось сделать один из самых красивых разворотов этого сезона и выиграть 10 матчей подряд. Значит, идея всё ещё жива и работает!

В период смены поколений российских баскетболистов, а также в отсутствие международных турниров очень приятно следить за командой, где куются отечественные таланты, которые, надеюсь, в будущем образуют костяк сборной.

Качественные легионеры «Самары»

Джеймс Томпсон Фото: БК «Самара»

В отличие от МБА, основу «Самары» составляют легионеры, что является более традиционным подходом для Единой лиги. Пять лучших снайперов «Самары» — иностранцы. Они отличаются от друг друга своими сильными качествами и архетипами, потому вполне совместимы на паркете. Некоторые из них уже в следующем сезоне могут оказаться в топовом клубе ЕЛ или Европы, по уровню они точно соответствуют.

Например, Джеймс Томпсон отвечает в команде за мощь и силу. Он является чуть ли не лучшим игроком лиги в плане подборов (7,8 за матч в среднем), а также в любой момент может порадовать зрителей шикарным хайлайтом. Вот, взгляните на этот момент!

Открываем в новой вкладке: Видео Джеймс Томпсон вколотил данк через Гарретта Нэвелса в матче плей-ин Единой лиги

Или, например, Хэйден Далтон! Нетипичный легионер для российских клубов, обладающий великолепным дальним броском (44,1% точность), а также несвойственной для его типа игроков самоотдачей и умением бороться за каждый мяч.

Не нужно лишних слов — Владислав Трушкин

Владислав Трушкин Фото: БК «МИНСК»

Одним из залогов успеха МБА в последние недели является то, что у команды, которая славилась своим внутренним равенством, появился настоящий лидер. Им стал Владислав Трушкин, который полтора месяца играет на уровне одного из лучших баскетболистов лиги. Особенно приятно, что такое качество показывает россиянин!

В пяти своих последних матчах Трушкин набирает в среднем 22 очка и постоянно проявляет себя в концовках. Но пиковой точкой этого славного периода стал позавчерашний матч с «Автодором», где Владислав набрал 34 очка, благодаря чему он обновил собственный рекорд и помог команде сохранить надежду на плей-офф.

Та уверенность, которую излучает Трушкин, не только радует глаз, но и заряжает всех одноклубников. Владислав доверяет себе и не боится исполнять сложные броски, если чувствует, что у него сейчас «горячая рука». Такой яркой личности не хватало такой крайне структурированной команде, как МБА.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи. Если у вас не будет возможности посмотреть матч, то обязательно заглядывайте к нам. Увидимся!