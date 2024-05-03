Первый и единственный! Ратэн-Мэйс установил уникальное достижение в Единой лиге

Сезон для красноярского «Енисея» уже официально завершён. Команда с берегов одноимённой реки в плей-офф Единой лиги уступила московскому ЦСКА со счётом 0-3. Настало время подводить итоги, а если говорим о них, невозможно игнорировать одного из главных катализаторов успеха «Енисея» в этом сезоне — атакующего защитника Ксэвьера Ратэн-Мэйса, который с двух ног ворвался в сердца любителей Единой лиги ВТБ.

Перебрался в «Енисей» Ксэвьер из турецкого клуба «Меркезефенди». Баскетболист в первой же игре за новый клуб набрал 22 очка, а в четвёртом — 38 очков. По итогам первого игрового месяца канадец получил награду MVP. Затем Ратэн-Мэйс отгрузил 42 очка «Парме», до повторения рекорда результативности Единой лиги не хватило каких-то семи очков! Игрок показал убедительную игру на старте регулярного чемпионата, а в дальнейшем не переставал радовать шикарными действиями на паркете.

Регулярный сезон подошёл к концу, а значит, настало время раздавать индивидуальные награды. Ратэн-Мэйс стал обладателем наград «Новичок года», «Лучший атакующий игрок года» и «Игрок года по версии баскетболистов лиги». Это единственный случай в истории Единой лиги, когда один игрок получил сразу три статуэтки. Канадец как минимум внёс своё имя в историю лиги!

30-летний Ратэн-Мэйс провёл за «Енисей» 39 матчей, в которых в среднем набирал 25,4 очка, 4,2 подбора и 4,5 передачи. По ходу сезона канадец побил достижение Кита Лэнгфорда по суммарному количеству набранных очков в регулярном чемпионате — 924. В общем, Ксэвьер своей игрой помог себе и «Енисею» выйти на новый уровень. Канадец получил признание в Единой лиге и добился уважения фанатов не только клуба из Красноярска, но и многих других. Это на самом деле дорогого стоит.

Илона Корстин генеральный директор Единой лиги «Думаю, не буду оригинальной в своём выборе: безусловно, команда-открытие сезона — это «Енисей», а Ксэвьер Рэтан-Мэйс — звезда нашего чемпионата. Очень надеюсь, что он задержится в Единой лиге как можно больше».



Главная интрига — где продолжит карьеру Ратэн-Мэйс в следующем сезоне. Думаю, каждый из клубов «Большой четвёрки» (ЦСКА, УНИКС, «Локомотив-Кубань», «Зенит») хотел бы заполучить настолько разностороннего игрока, который умеет творить в нападении и не является обузой в обороне. Но вряд ли кто-то расстроится, если Ксэвьер продолжит выступать за «Енисей», который навёл немало шума в прошедшей регулярке.

На самом деле прекрасно, что такие игроки, как Ксэвьер, представляют не только гранды, но и клуб из Сибири приковывает внимание рядового зрителя. Ратэн-Мэйс как раз таки из числа тех, за игрой которого можно и даже нужно наблюдать часами.