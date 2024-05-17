Плохой Робин для Бэтмена. Почему главный помощник Йокича проваливает плей-офф?

Можно сколько угодно говорить, что Джамал Маррей получил повреждение локтевого сустава по ходу шестого матча серии с «Миннесотой Тимбервулвз» и в связи с этим выглядел намного слабее своих возможностей. Однако вряд ли у кого-то язык повернётся сказать, что главный помощник Николы Йокича проводит успешный плей-офф. Вспомним былые заслуги канадского разыгрывающего и сравним их с нынешним походом за титулом.

Начнём с места в карьер: Маррей в плей-офф 2024 года набирает 19,3 очка при 20,2 попытки с игры. Лишь легендарные баскетболисты «Бостон Селтикс» Боб Кузи и Джон Хавличек набирали меньше очков при 20 бросках в истории НБА. Если учесть, что Кузи и Хавличек играли в то время, когда не было трёхочковой дуги и игра в целом была другой, то выступление Маррея можно приравнять к одним из худших в истории отдельно взятого плей-офф среди звёзд/суперзвёзд.

Удручает то, что Маррей очень много бросает, но крайне мало попадает в цель: 39,1% реализации с игры и 31,3% — с трёхочковой дистанции. Это явно не уровень второй звезды команды, которая в прошлом чемпионском плей-офф показывала совершенно другие цифры — 47,3% с игры, 39,6% — «трёшек». Может показаться, что Йокич стал перетягивать всё одеяло на себя в нынешнем розыгрыше плей-офф. Но это вообще не так. Действующий MVP НБА продолжает играть в том же стиле, что и всегда: максимальная бескорыстность, бесконечные хенд-оффы и заслоны под Маррея, который просто не попадает и иногда выбирает неправильные варианты развития атаки.

Да, временами наш главный герой включается, как было в матче под номером три с «Миннесотой», когда он набрал 24 очка. К сожалению, это крайне редкое явление в этом плей-офф. Потому что ещё по ходу серии с «Лос-Анджелес Лейкерс» у Маррея не особо шла игра, а тащили «Денвер» Йокич, Майкл Портер и Аарон Гордон. Джамал лишь в пятой встрече показал монструозное выступление. Так что же мешает канадскому разыгрывающему показывать себя?

У «Миннесоты» и правда одна из лучших защит в лиге. Впрочем, «волки» укомплектованы под завязку отличными персональщиками наподобие Джейдена Макдэниелса, Никила Александер-Уолкера, Майка Конли и Энтони Эдвардса, способных усложнить жизнь любому разыгрывающему. А почему тогда Маррей против «Лейкерс» действовал ничуть не лучше? Задняя линия «озёрников» не изобилует элитного уровня защитниками, значит, дело было в самом разыгрывающем. Нельзя забывать о победном броске Джамала во втором матче. Всё мы помним, но это не меняет сути происходящего в целом.

Ужасная статистика, психи с бросками полотенца на паркет, бесконечные разговоры с рефери — всё это про Маррея в плей-офф. Джамал полностью проваливает нынешний постсезон, но на этом фоне прекрасно виднеется феномен «Денвера» как системной команды. Даже если вторая звезда клуба выступает плохо по всем статистическим метрикам, а ты всё равно во втором раунде плей-офф и довёл дело до седьмого матча с настолько сильной «Миннесотой», то у вас чемпионского калибра команда, обладающая невероятным талантом и уровнем взаимопонимания на паркете.

Йокич — клей, связывающий «Денвер» воедино, но без Маррея в решающем матче действующим чемпионам НБА ловить нечего. «Миннесота» голодна и под предводительством Энтони Эдвардса шагает лишь вперёд. Обеим командам предстоит проверка на прочность. Именно в таких играх добывается величие.