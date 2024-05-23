Играть в гостях всегда сложно. Что предпримут «Пэйсерс»?

«Бостон» — в лидерах финала Востока. «Индиане» пора нанести ответный удар. LIVE

В ночь с 23 на 24 мая будет сыгран один матч в рамках финала Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Бостон Селтикс» — «Индиана Пэйсерс», которая начнётся в 3:00 мск.

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