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Плей-офф НБА, Бостон Селтикс — Индиана Пэйсерс, онлайн-трансляция, 24 мая 2024: где смотреть, во сколько играют, травмы

«Бостон» — в лидерах финала Востока. «Индиане» пора нанести ответный удар. LIVE
Артемий Берстенев
«Бостон» — в лидерах финала Востока. LIVE
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Играть в гостях всегда сложно. Что предпримут «Пэйсерс»?

В ночь с 23 на 24 мая будет сыгран один матч в рамках финала Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Бостон Селтикс» — «Индиана Пэйсерс», которая начнётся в 3:00 мск.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Сетка
НБА - плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
24 мая 2024, пятница. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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📺 Где смотреть «Бостон» — «Индиана»
Live Артемий Берстенев

📺 Где смотреть «Бостон» — «Индиана»

Прямой эфир официально покажут на телеканале ESPN, а также на платном сервисе NBA League Pass. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.

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Новости. Баскетбол
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