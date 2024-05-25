Суперфинал АСБ получился огненным! «Чемпионат» поучаствовал в празднике баскетбола

С 23 по 25 мая в БЦ «Химки» проходил Суперфинал Кубка Лиги Белова. Лучшие мужские и женские команды Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) выявили чемпионов. Эта лига является своего рода кузницей талантов. В своё время в ней играли Семён Антонов, выступающий за московский ЦСКА, и Семён Кощеев, поигравший за «Зенит», «Енисей» и УНИКС. В общем, подробнее расскажем о событии, которое проходило в Подмосковье. Внутри много интересного!

Сперва чемпиона определяли девушки: в суперфинале АСБ встречались «Владимирские львицы» из Владимирского государственного университета (ВлГУ) с Санкт-Петербургским государственным университетом промышленных технологий и дизайна (ГУТиД). Начало встречи осталось за девушками с берегов Невы, но «львицы» исправились во второй четверти, закончив половину вничью — 33:33. После большого перерыва команды снова не определили сильнейшего, а в заключительный игровой отрезок студентки ВлГУ выиграли со счётом 28:17. 75:64 — победа команды из Владимира.

ВлГУ — ГУТиД Фото: пресс-служба АСБ

Самым результативным игроком встречи стала форвард ГУТиДа Анастасия Рыкова, на счету которой 23 набранных очка. В составе победителей выделялась Алина Гончаренко: 20 очков и награда самому ценному игроку Суперфинала АСБ – 2024. Атакующий защитник и по ходу полуфинала сияла, записав в свой актив 18 очков и четыре передачи в матче с прошлым чемпионом «УрФУ Сима-Ленд». Поэтому довольно заслуженно получила MVP турнира.

25 мая в Химках прошли матч за третье место и финал. Третьими в итоге стала команда из Санкт-Петербурга ГУТид, которая завоевала бронзу в матче с Балтийским государственным техническим университетом «Военмех». Матч завершился со счётом 84:77. В самой интересной и интригующей игре турнира встретились Московская государственная академия физической культуры (МГАФК) и Уральский федеральный университет (УрФУ). Казалось бы, команда МГАФК, которая и ассоциируется со спортом, должна спокойно забирать чемпионство. А на самом деле нет!

УрФУ — МГАФК Фото: пресс-служба АСБ

Команда из Екатеринбурга обыграла соперников из Малаховки. УрФУ выиграл три четверти кряду с заведомым преимуществом — 23:10, 23:19 и 24:17, и лишь заключительную четверть уральцы проиграли — 19:29, но это не помешало им одержать уверенную победу со счётом 89:75 и стать чемпионами Суперкубка АСБ – 2024. Каждый из участников команд отдавался полностью своему делу, но нужно выделить лучших. В составе МГАФК им стал Вадим Бондаренко, набравший 23 очка, четыре подбора и три передачи, а у победителей на паркете феерил Александр Мурза — 21 очко, пять подборов и три передачи. Но запомнились больше всего его пять «трёшек» — шикарный перформанс.

Корреспондент нашего баскетбольного отдела Арина Ершова вручала премию «Лучший момент игрового дня» Суперфинала АСБ от «Чемпионата». Награду получил игрок команды ГУТиД Даниил Толомпойко, который в игре за третье место поставил эффектный блок-шот сопернику, а также набрал 20 очков, восемь подборов, две передачи и трижды заблокировал оппонентов на паркете.

Вручение награды от «Чемпионата» Фото: пресс-служба АСБ

АСБ продолжает радовать не только студентов, но и любителей баскетбола красочными играми. А Суперфинал – как вишенка на торте. Прекрасно, что в нашем виде спорта есть лига, где можно развиваться и показывать свои умения, соревнуясь с молодыми и заряженными проявить себя спортсменами. Чемпионы известны, теперь можно и праздновать!