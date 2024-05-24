Как живёт наш баскетболист в Израиле? Большое интервью с россиянином Егором Кулешовым

В баскетболе, как и во многих других видах спорта, осталось не так много российских игроков, которые на данный момент выступают где-то за рубежом. Однако даже в европейских чемпионатах всё ещё можно найти представителей нашей страны. И одним из них является Егор Кулешов — уроженец Волгограда и бывший игрок казанского УНИКСа, который перебрался из студенческой лиги США в Израиль и по сей день продолжает там свою карьеру.

Сейчас Егор защищает цвета «Хапоэля» из Беэр-Шевы, однако его контракт с командой подходит к концу этим летом. И хотя этот игрок не так хорошо знаком российскому болельщику, он не исключает своего возвращения в Единую лигу ВТБ и открыто заявляет, что хотел бы поиграть за сборную России. «Чемпионат» пообщался с Егором, чтобы расспросить его о планах на будущее, опыте в США и других интересных моментах.

Адаптация к новой стране далась нелегко

Егор Кулешов в университете Флориды Фото: Alex Menendez/Getty Images

— Вы родились в Волгограде, но с детства живёте в Израиле и выступаете за местные команды. Расскажете, как и почему переехали туда?

— Да, я родился в Волгограде, оттуда переехал в Тульскую область, жил в Ефремове где-то до семи лет. А потом я переехал в Израиль. Ну, родители вроде хотели сменить обстановку, попытаться, может быть, найти чего-нибудь другого — получше и для них, и для меня, и для будущего. Мы приехали в Израиль, когда мне было лет семь, и я тут жил до 16 лет, перед тем как сам уехал в Америку.

— Как вам далась адаптация к новой стране, новому языку?

— Ой, даже не знаю (смеётся). Это всё, знаете, так быстро происходит, что даже об этом особо не думаешь. Адаптация была нелёгкая. Я помню, приехал и вообще язык не знал. В школе было очень тяжело, особенно в начале. Потому что русскоговорящих вообще не было. Может быть, один мальчик. Его, кажется, Саша звали. Он был единственный, с кем я мог коммуницировать. Это был непростой процесс, но всё как-то сложилось потихоньку.

— Часто приезжаете домой в Россию? Когда были в последний раз?

— Раньше чаще приезжал. Буквально до 12-13 лет ездил каждое лето. А потом, как начал играть в баскетбол, получалось всё меньше и меньше. Всё равно старался, как мог. Приезжал и в Волгоград, к родным. Но последний раз был, когда играл за УНИКС. С тех пор уже прошло много времени.

— Как и когда начали играть в баскетбол?

— На самом деле, я занимался футболом, баскетболом, но не особо серьёзно. Я не воспринимал баскетбол серьёзно буквально до, думаю, пятого-шестого класса. Начал я просто потому, что было близко к дому. У нас машины не было, и надо было найти какую-нибудь секцию, чтобы чем-то заниматься, кроме школы. И баскетбольная секция была самая близкая. Она была два или три раза в неделю. И потом все как-то начали записываться в лиги, кто где. И оттуда так, потихоньку начался вот этот процесс. Понял, что, может, какой-то талант есть, и уже начал заниматься этим более серьёзно.

— В 16 лет вы переехали в США. Почему не остались в Израиле и сделали выбор именно в пользу Америки?

— Я в 14 лет был в академии «Вингейт» и уже знал, что хочу попасть куда-нибудь в другое место, в другую страну. В первый год я пытался выехать в Испанию, в Сарагосу, если не ошибаюсь. Но не получилось именно из-за того, что я принадлежал «Ришону», и они не отпустили меня туда, не передали права на игрока. После этого я понял, что, если поехать в Америку, об этом не надо волноваться. Потому что я иду в школу играть, и туда права не нужны. Я могу уехать спокойно, и всё. Так я уехал в Америку. Сначала в школу на два года, потом университет закончил — это ещё пять лет. То есть семь лет я в Америке пробыл.

— Семь лет — это довольно много времени. Понравилось там? Как жилось в целом?

— Ну, опять же, был период адаптации. Было гораздо легче, чем переезжать в Израиль. Я уже английский знал. Культура совсем другая, понятное дело. Но ты приезжаешь для того, чтобы играть в баскетбол, и это самое главное в то время. А вообще, мне очень понравилось. У меня очень много знакомых и друзей с того времени. Я очень рад, что сделал тот выбор для своей карьеры. Потому что это открыло мне очень много дверей, и до сих пор я каждый год возвращаюсь в Америку летом. Тренируюсь там, вижу друзей, знакомых. Центр моей жизни перенёсся туда. Потому что это самые важные годы — с 16 до 23 лет. И я их провёл там.

Карьера началась не в той команде, в которой хотелось

Егор Кулешов Фото: hb7.co.il

— В колледже вы играли много, играли хорошо — и за «Райс», и за «Флориду» — но на драфте так и не были выбраны. Как думаете почему?

— Я был реален со своими шансами. Всегда понимал, что даже если попаду, то, скорее всего, не через драфт. Нужно, чтобы команда какая-то тебя подписала на двусторонний контракт. И оттуда в идеальной ситуации можно как-то попасть. Но я понимал прекрасно, что и как. Я летал и в Финикс, и в Даллас, и в Миннесоту и провёл много тренировок именно перед драфтом у разных команд. Получил фидбэк. Понятно, что у меня рост не 204 см, а размах рук не 215 см. Это какой-то прототип сейчас в лиге. Игрокам моего роста гораздо тяжелее. И я знал, что, скорее всего, надо будет вернуться в Европу. Потом я отыграл Летнюю лигу за «Миннесоту» — там особо много не получилось поиграть, потому что они чисто заполняют ростер G-лиги. Но всё равно опыт был хороший.

— В итоге вы решили начать свою профессиональную карьеру в Израиле. Были тогда другие варианты — Европа, Россия?

— Да, на самом деле было немало вариантов, и не только в Израиле. Были в Испании, ещё где-то. Но ситуация была очень необычная, потому что я из-за службы в армии был обязан вернуться именно в Израиль. Поэтому пришлось поехать туда, а не взять контракт в другой стране. А потом вдобавок ко всему у того же «Ришона» были права на меня ещё на два года. И даже когда я вернулся в Израиль, не мог выбрать клуб, за который выступаю. Неприятная ситуация. Особенно в первые пару лет карьеры. Чуть, может, не повезло. Просто пришлось начать не так, как хотелось бы, когда ты можешь выбрать, где будешь играть. Бывает. Уже нечего оглядываться на это.

— То есть, в «Ришоне» вам просто не хотели пойти навстречу? Или очень надеялись удержать вас как игрока?

— В то время я очень хотел попасть именно в «Маккаби» Тель-Авив. Потому что они были очень серьёзные, очень хотели меня. «Ришон» не то что не отпускал, а просил за меня нереальный выкуп — кажется, $ 250 тыс. И началась такая сага… Ну и в итоге, конечно, я остался в «Ришоне» и пытался начать свою карьеру. Мне было неприятно, правда, особенно в эти первые пару лет, когда на тебя права имеет команда, с которой ты вообще не ассоциировался очень долго. Но ничего, всё это прошло. Я пытался по максимуму из этого вытащить.

— Вы упомянули службу в армии — в Израиле она довольно продолжительная. Как удавалось совмещать это с баскетболом?

— Там всё зависит от того, куда попадёшь. У меня служба была — кроме начала — достаточно комфортной. Можно было как-то всё вместе делать. Понятно, не сравниваю с универом, где у тебя постоянно и учёба, и баскетбол. Но можно было совместно как-то заниматься.

В УНИКСе для Егора не нашлось места

Егор Кулешов в УНИКСе Фото: unics.ru

— Давайте немного поговорим об УНИКСе. Почему изначально решили приехать в Лигу ВТБ?

— У меня всегда было гражданство — то есть я россиянин. Но чтобы получить именно баскетбольное российское гражданство — это был нелёгкий процесс. Потому что я выступал за юниорские сборные Израиля. Это заняло два года. И пока я получил разрешение от ФИБА и всё остальное, уже было начало или середина ноября [2020-го]. Так не то что тяжелее найти команду, просто ты приходишь в ситуации, когда ростер уже собран.

— В итоге вы провели всего один матч за казанскую команду, а в марте 2021-го расторгли контракт. Можете рассказать, как так вышло, что вы не получали игрового времени?

— Я приехал только в конце ноября — начале декабря. В клубе уже был большой ростер, 17 игроков: девять иностранцев и восемь россиян, включая меня. И это команда, которая в то время хотела выиграть и Еврокубок, и чемпионат. То есть это не место, где новому игроку вроде меня могли бы дать шанс в лиге, посмотреть его. Не было на это времени. И не было времени адаптироваться… То есть просто не получил шанс. Но я понимаю причину примерно. Пришёл туда, где уже был забитый ростер, где хотели достичь самых высот. Просто не нашёл места и поэтому понял, что лучше в марте пойти и просто доиграть до конца сезона, чтобы подготовить себя к следующему.

— УНИКС в том сезоне добрался до финала и в Единой лиге, и в Еврокубке. Жалеете, что не получилось помочь команде и доиграть такой яркий сезон?

— И да, и нет. Конечно, хотелось бы помочь, быть частью всего этого. Во-первых, я был очень рад за клуб, потому что они достигли почти всего, чего хотели — кроме того, что закончили вторыми в чемпионате. Но если сидеть на лавке, ты и часть всего этого, и как бы не часть, понимаете? Поэтому я был рад и за клуб, и за себя тоже, потому что в конце концов я закончил сезон, поиграл и вернул себя на место.

— Следите вообще за Единой лигой ВТБ, УНИКСом?

— Да, слежу. У меня есть и друзья, которые там играют. Слежу за лигой, всегда проверяю.

— Как думаете, кто станет чемпионом в этом году?

— Ну, ЦСКА вышел в финал, УНИКС будет с «Локомотивом-Кубань» играть седьмой матч, да? Понятно, что ЦСКА не вкладывает те деньги, которые вкладывал раньше, когда играл в Евролиге. Хотя команда всё равно сильная. Но я болею за УНИКС. Надеюсь, они обыграют «Локо» и станут чемпионами (наш разговор с Егором состоялся 21 мая, за день до седьмого решающего матча. — Прим. «Чемпионата»). Что произойдёт на самом деле, я не знаю. Но чисто как у болельщика у меня вот такая маленькая надежда есть.

Желание выступать за сборную России было и есть

Егор Кулешов Фото: пресс-служба «Хапоэля» Тель-Авив

— Вы поиграли немного, но всё-таки успели прочувствовать Лигу ВТБ, посмотреть, как всё устроено. Можете сравнить уровень с чемпионатом Израиля?

— Я бы сказал, что в Лиге ВТБ именно у топовых команд очень-очень много денег. То есть в топе они посильнее, чем израильский чемпионат, это точно. Потому что там четыре команды есть. Но в Израиле в последние пару лет также появились сильные персонажи — и в «Хапоэле» Тель-Авив, и в «Иерусалиме». Не говорю, что это плохие команды, но чисто финансово у них не те же ресурсы, чтобы подписывать игроков. А между середняками лиг не такая большая разница. Да, всё равно в России и в Лиге ВТБ команды могут подписать игроков подороже. Да, есть какая-то разница в плане качества, но она не такая большая, как именно в верхней части таблицы. То есть талант есть везде.

— Как дела обстоят на сегодняшний день? У вас хорошая статистика, но контракт подходит к концу, а у нынешней команды не всё так гладко в плане турнирного положения.

— Во-первых, сезон в Израиле, по понятным причинам, не самый простой. Во-вторых, нашей команде это ещё можно умножить на два. Потому что у нас в начале сезона был хороший ростер, хороший тренер. Но, к сожалению, наш наставник Лиор Любин умер от рака. То есть был такой сезон, что очень много смен. Помощник стал тренером, потом вернулся и стал опять помощником, привели нового тренера… Стабильного мало чего было. И так очень тяжело было за весь сезон. Я человек, который был тут с августа — пришёл не в январе-феврале, а был и видел всё, что происходит. Но есть ещё две игры. Планирую закончить сезон, а потом уже примерять, какие есть опции. Думаю, это самое логичное, что можно сделать.

— Если позовут в будущем, подумали бы над возвращением в Единую лигу?

— Да, конечно. Я всегда открыт ко всему. Главное, чтобы была хорошая ситуация, хорошая команда. Просто хочу играть за клубы, которые побеждают. Это то, что ты ищешь каждое лето. Думаю, у нас так было в этом году — именно до тех пор, пока всё дело с конфликтом и с тренером не началось. Это очень грустно на самом деле. Но такова жизнь, надо продолжать и пытаться идти дальше.

— В прошлом вы говорили, что хотели бы выступать за сборную России. Но ещё до того, как команду отстранили от международных соревнований, с этим как-то не сложилось. Как думаете почему?

— Желание было и до сих пор есть. Думаю, просто всё так сложилось. Я долго получал российское баскетбольное гражданство, потом пришёл в УНИКС и не играл. Если бы пошёл в команду чуть поменьше, из середины таблицы, где мог бы получить шанс и игровое время, то всё могло бы выглядеть совсем по-другому. Я на следующий сезон остался бы в Лиге ВТБ и продолжил свою карьеру там. Это всё очень динамично, очень быстро меняется. Всё могло бы сложиться и по-другому, если бы решения принял получше, именно когда получил гражданство. Но в баскетболе, в спорте всё меняется за один сезон, за пару игр даже. И до сих пор может измениться к лучшему.

Цель на будущее — найти место, которое станет домом

Егор Кулешов с родителями Фото: з личного архива Егора Кулешова

— Вы не очень хорошо знакомы российскому болельщику как личность — давайте попробуем это исправить. Есть у вас любимая команда или любимый игрок?

— Любимая команда… Знаете, я очень-очень люблю баскетбол. Я смотрю, и мне не важно: израильский баскетбол, российский, испанский, Евролига, НБА. Главное, чтобы был хороший баскетбол, на высоком уровне. И мне всегда приятно смотреть. То есть нет одного человека или одной команды, за которыми я постоянно слежу.

— Чем занимаетесь в свободное от баскетбола время?

— Во-первых, я много готовлю. Я не шеф, но очень много смотрю разные каналы в YouTube про готовку, сам готовлю, очень этим увлекаюсь. Кроме этого, занимаюсь криптовалютой — это тоже хобби. Не даю никому финансовых советов, но этим занимаюсь сам, когда есть время.

— Что больше всего любите готовить? Есть любимое блюдо?

— Так-так-так… Я очень люблю готовить пасту в свежем томатном соусе и курицу, как «чикен пармиджиана». Это достаточно просто, мягко говоря, и очень вкусно. Люблю раз в пару недель приготовить.

— Следите за какими-то ещё видами спорта?

— Американский футбол — постоянно. Люблю его не на уровне баскетбола, но буквально на 0,0001% меньше. Американский футбол смотрю религиозно, то есть не пропускаю практически игр. В воскресенье всегда есть восемь-девять матчей, которые смотришь все вместе. Потом есть ещё игры в понедельник, я их смотрю в записи. Потому что не могу, конечно, оставаться до трёх часов ночи. Так я сейчас смотрю баскетбол в НБА. С утра встаю, проверяю телефон, сразу смотрю игры.

— Какие цели ставите перед собой в будущем — баскетбольные и не только?

— Баскетбольные — я хочу просто до конца карьеры играть за хорошие клубы и реально наслаждаться этим. Для меня самое главное — это и отдаться по максимуму, пока не закончу и уже не смогу играть в баскетбол. А после баскетбола очень хочу наконец найти место, которое будет как дом. Потому что баскетболисты очень много переезжают. Хочется найти именно «базу» и войти во что-нибудь, что я буду любить так же, если не больше, чем баскетбол, и заниматься этим.