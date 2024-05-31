Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — УНИКС. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Плей-офф НБА — 2024, Лука Дончич: MVP финала Западной конференции, отдал награду Дереку Лайвли, новичку Даллас Маверикс

Красивый поступок Дончича! Награду MVP он решил отдать новичку, которому часто доставалось
Артемий Берстенев
Красивый поступок Луки Дончича!
Аудио-версия:
Комментарии
Но в ответ словенец получил вежливый отказ.

«Даллас Маверикс» одержал убедительную победу в пятом матче полуфинальной серии плей-офф НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» — 124:103. Отличный темп задал словенский разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, который по итогам первой четверти набрал больше очков (20), чем все игроки «Миннесоты», вместе взятые, — 19! «Маверикс» с самого начала создали отрыв от соперника, который сумели сохранить вплоть до финальной сирены, и стали второй командой, вышедшей в финал НБА, где встретятся «Бостон Селтикс», отдыхающим с 28 мая.

НБА - плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
31 мая 2024, пятница. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
103 : 124
Даллас Маверикс
Даллас
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 28, Таунс - 28, Гобер - 9, Макдэниелс - 8, Андерсон - 7, Конли - 7, Гарза - 6, Мур - 5, Рид - 5, Маклафлин, Майнотт, Александер-Уолкер, Моррис, Уоррен, Миллер
Даллас Маверикс: Ирвинг - 36, Дончич - 36, Вашингтон - 12, Гэффорд - 11, Лайвли - 9, Харди - 7, Джонс - 5, Клебер - 3, Пауэлл - 2, Грин - 2, Лоусон - 1, Экзам, Хардуэй-младший, Моррис

Луку Дончича единогласно признали самым ценным игроком по итогам финальной серии Западной конференции. У словенца в среднем 32,4 очка, 9,6 подбора и 8,2 результативной передачи при реализации бросков с игры 47,3%, где 43,4% — трёхочковые. «Мы ещё не закончили. Нам нужно кое в чëм разобраться», — позже отреагировал защитник в беседе с Чарльзом Баркли, намекая на предстоящую серию с «Бостоном». Однако Дончич удивил многих, решив отдать награду MVP Дереку Лайвли, новичку и центровому техасского клуба, который пропустил четвёртый, проигранный матч из-за повреждения шеи.

Как проходил сегодняшний матч:
Лука Дончич устроил шоу, дерзил местным фанатам и вывел «Даллас» в финал НБА
Видео
Лука Дончич устроил шоу, дерзил местным фанатам и вывел «Даллас» в финал НБА

В подтрибунном помещении словенец и Лайвли пожали друг другу руки, после чего Лука протянул статуэтку MVP серии партнёру по команде. Дерек лишь вежливо отказался. Сам новичок был очень полезен в серии с «Тимбервулвз»: 9,5 очка, 7,8 подбора и 2,5 передачи в среднем. Правда, во время третьей встречи бигмен ударился об колено центрового «волков» Карла-Энтони Таунса и досрочно завершил матч из-за травмы шеи. Четвёртую игру новичок пропустил, а в пятой вернулся в строй и оформил девять очков и восемь подборов. Однако без инцидентов не обошлось: в концовке второй четверти «большой» получил по голове от Руди Гобера, которому в итоге выписали неспортивный фол первой степени.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

Дерек Лайвли в текущем плей-офф имеет пятый лучший показатель «плюс-минус» («+108»), уступая трём представителям «Бостона» — Джейсону Тейтуму («+141»), Джру Холидэю («+133») и Элу Хорфорду («+132»). На четвёртом месте располагается Кайри Ирвинг с «+121». По итогам регулярки Лайвли попал во вторую сборную лучших новичков, а в голосовании за награду «Лучший новичок года» занял шестое место. В апреле в жизни Дерека произошла трагедия: его мама скончалась от рака. «Продолжай наблюдать с небес», — написал баскетболист в своих социальных сетях после серии с «Миннесотой».

НБА - плей-офф . Final. 1-й тур
07 июня 2024, пятница. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android