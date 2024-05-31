Красивый поступок Дончича! Награду MVP он решил отдать новичку, которому часто доставалось

«Даллас Маверикс» одержал убедительную победу в пятом матче полуфинальной серии плей-офф НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» — 124:103. Отличный темп задал словенский разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, который по итогам первой четверти набрал больше очков (20), чем все игроки «Миннесоты», вместе взятые, — 19! «Маверикс» с самого начала создали отрыв от соперника, который сумели сохранить вплоть до финальной сирены, и стали второй командой, вышедшей в финал НБА, где встретятся «Бостон Селтикс», отдыхающим с 28 мая.

Луку Дончича единогласно признали самым ценным игроком по итогам финальной серии Западной конференции. У словенца в среднем 32,4 очка, 9,6 подбора и 8,2 результативной передачи при реализации бросков с игры 47,3%, где 43,4% — трёхочковые. «Мы ещё не закончили. Нам нужно кое в чëм разобраться», — позже отреагировал защитник в беседе с Чарльзом Баркли, намекая на предстоящую серию с «Бостоном». Однако Дончич удивил многих, решив отдать награду MVP Дереку Лайвли, новичку и центровому техасского клуба, который пропустил четвёртый, проигранный матч из-за повреждения шеи.

В подтрибунном помещении словенец и Лайвли пожали друг другу руки, после чего Лука протянул статуэтку MVP серии партнёру по команде. Дерек лишь вежливо отказался. Сам новичок был очень полезен в серии с «Тимбервулвз»: 9,5 очка, 7,8 подбора и 2,5 передачи в среднем. Правда, во время третьей встречи бигмен ударился об колено центрового «волков» Карла-Энтони Таунса и досрочно завершил матч из-за травмы шеи. Четвёртую игру новичок пропустил, а в пятой вернулся в строй и оформил девять очков и восемь подборов. Однако без инцидентов не обошлось: в концовке второй четверти «большой» получил по голове от Руди Гобера, которому в итоге выписали неспортивный фол первой степени.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

Дерек Лайвли в текущем плей-офф имеет пятый лучший показатель «плюс-минус» («+108»), уступая трём представителям «Бостона» — Джейсону Тейтуму («+141»), Джру Холидэю («+133») и Элу Хорфорду («+132»). На четвёртом месте располагается Кайри Ирвинг с «+121». По итогам регулярки Лайвли попал во вторую сборную лучших новичков, а в голосовании за награду «Лучший новичок года» занял шестое место. В апреле в жизни Дерека произошла трагедия: его мама скончалась от рака. «Продолжай наблюдать с небес», — написал баскетболист в своих социальных сетях после серии с «Миннесотой».