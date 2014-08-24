15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пашутин: с Италией сборная России сыграет жёстко, от прессинга и контакта

Пашутин: с Италией сборная России сыграет жёстко, от прессинга и контакта
Комментарии

Главный тренер сборной России Евгений Пашутин заявил, что в решающем матче квалификационного турнира Евробаскета-2015 с Италией россияне будут играть в жёсткий контактный баскетбол.

«Мы сыграем жёстко, от прессинга, от физического контакта, умно в нападении — как в матче со швейцарцами. Это самый важный матч в моей тренерской карьере? Не стоит делать акцент на моей персоне. Акцент сегодня — на команде, на ребятах. Нужно передать им уверенность, чтобы они вышли и сделали, что умеют, тогда мы победим.

Не взяли в Италию Валерия Лиходея и Павла Антипова, потому что с Кулагиным ясность наступила только в пятницу. Мы до последнего верили, что он сыграет. Насколько серьёзна его потеря? В его отсутствие каждый возьмёт на себя ещё большую ответственность, и команда ещё только больше сплотится», — приводит слова Пашутина «Р-Спорт».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android