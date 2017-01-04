Майк Мэлоун: защита «Денвера» – худшая в НБА

Главный тренер «Денвер Наггетс»прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата против «Сакраменто Кингз» (113:120).«Нападение продаёт билеты, защита выигрывает титулы. На данный момент наша защита является худшей в НБА. У нас нет лидерства ветеранов. Я не видел, чтобы они брали инициативу на себя. Наша защита достигла дна. Нам нужно наладить игру в обороне как можно быстрее. Это наша первостепенная задача», – приводит слова Мэлоуна ESPN.После 35 матчей регулярного чемпионата «Денвер» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.