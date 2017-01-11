«Чикаго» без Уэйда упустил преимущество «+18» и проиграл «Вашингтону»

«Вашингтон Уизардс» на своей площадке вырвал победу у «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла в «Веризон-центре» в Вашингтоне и закончилась со счётом 101:99 в пользу хозяев.
По ходу первой половины «быки» вели с разницей в 18 очков, но этого преимущества им не хватило для победы. Решающий бросок за 5,9 секунды до конца четвёртой четверти выполнил разыгрывающий «Уизардс» Джон Уолл.
В итоге Уолл стал самым результативным в составе своей команды — на его счету 26 очков и 14 передач. По 19 очков набрали Брэдли Бил и Марчин Гортат. В составе «Чикаго» 19 очков набрал Дензел Валентайн. Отметим, что «Буллз» провели этот матч без Дуэйна Уэйда, которому был предоставлен отдых.