Уолтон: понимаю, что «Лейкерс» будут проигрывать

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс»прокомментировал крупное поражение своих подопечных в поединке регулярного чемпионата НБА против «Финикс Санз» (101:137).«Я знаю, что мы будем проигрывать матчи. Я понимаю это. Но я не могу принять такую игру, какую мы показали сегодня. Это должны понимать все, кто выходит на паркет», – приводит слова Уолтона ESPN.Стоит отметить, что поражение от «Финикса» стало для «Лейкерс» седьмым за последние 10 игр. На данный момент калифорнийский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции.