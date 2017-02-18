Коллинс: ЦСКА не привык проигрывать два раза подряд

Защитник «Локомотива-Кубань»рассказал о настрое команды накануне матча Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Игра состоится 19 февраля, начало — в 16:00 мск.«Будет забавно сыграть с ЦСКА, будучи на первом месте в таблице и играя за это самое первое место. Знаю, они будут настроены серьёзно после поражения от «Зенита», поэтому, если мы хотим победить, нам нужно выходить и с первой же минуты доказывать, что мы лучше. ЦСКА не привык проигрывать два раза подряд. Но мы готовы к испытанию, и пусть победит сильнейший», — цитирует Коллинса официальный сайт «Локомотива-Кубань».