Итудис: ЦСКА предстоит серьёзно разобрать вторую четверть в матче с «Маккаби»

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал победу своих подопечных над израильским «Маккаби» со счётом 93:81 в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги.«Хочу поздравить игроков с очередной победой. Мы здорово начали, оторвавшись на 19 очков, но в той же второй четверти пропустили 34 — это очень много. Но если взять первую, третью и четвёртую четверти, мы обыграли их с разницей «+18». Вторая четверть, конечно, совсем не удалась — за всю вторую половину мы пропустили на очко меньше.Сегодня у нас было много возможностей для открытых бросков, потому что соперник постоянно менялся в защите, но наши отличные снайперы Теодосич, Фридзон, Де Коло, Воронцевич часто их не забивали. Мы здорово компенсировали это 18 подборами в нападении, а 8 подборов Кайла Хайнса стали новым рекордом Евролиги. В общем, очередная победа в этом турнире, но нам предстоит серьёзно разобрать вторую четверть. Также хотел бы поздравить всех российских мужчин с праздником. Мы знали, что это очень важный день для российского народа», — передаёт слова Итудиса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Планидин.