Трипл-дабл Джеймса помог «Кливленду» выиграть у «Нью-Йорка»

«Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА на домашнем паркете выиграл у «Нью-Йорк Никс» со счётом 119:104.«Никс» лишь в первой половине встречи сумели оказать действующему чемпиону достойное сопротивление, а после перерыва «Кавальерс» ушли в отрыв, которыйисохранили до финальной сирены.Самым результативным игроком встречи стализ «Нью-Йорка», набравший 25 очков. В составе победителей 23 очка на счету, аоформил трипл-дабл из 18 очков, 15 передач и 13 подборов.