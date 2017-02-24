Энтони: не понимаю, каким руководство видит будущее «Нью-Йорка»

Форвард «Нью-Йорк Никс»выразил недоумение пассивностью организации перед окончанием крайнего срока обменов в НБА.«Честно говоря, не понимаю, каким руководство «Нью-Йорка» видит будущее команды. Мне казалось, что у организации были какие-то планы по кадровым изменениям. Я думал, развитие зависит от этого. Но теперь всё сводится исключительно к организации игры прежним составом, и перспективы видятся по-другому», – цитирует Энтони ESPN.«Никс» обсуждали с «Миннесота Тимбервулвз» обмен Деррика Роуза на Рики Рубио, а также сделку с «Лос-Анджелес Клипперс» с участием Кортни Ли, но они не состоялись.