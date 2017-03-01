А. Томас: хочу быть великим, одним из лучших игроков НБА

Разыгрывающий «Бостон Селтикс»рассказал о своих планах на карьеру.«Я хочу быть великим. Нельзя просто побыть хорошим пару лет. Я хочу, чтобы это стало обычным, было каждый год. Хочу быть одним из лучших игроков в НБА. Я просто должен продолжать работать. У меня довольно хороший год, но я не удовлетворён. По какой-то причине чувствую, что должен показать больше», — приводит слова Томаса Sports Illustrated.В нынешнем сезоне Томас набирает в среднем по 29,7 очка, 6,2 передачи и 2,8 подбора за матч.