К. Томпсон: у «Уорриорз» достаточно сильный состав, чтобы побеждать без Дюранта

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз»не считает, что травма лёгкого форвардабудет иметь критическое значение для команды.«Мы приспособимся играть без Дюранта. И не будем приводить его отсутствие в качестве оправдания за неудачи. А когда Кевин вернётся, то команда станет ещё сильнее. Нужно просто пройти этот период. У «Голден Стэйт» достаточно мощный и глубокий состав для этого», – цитирует Томпсона ESPN.После травмы Дюранта «Уорриорз» проиграли уже два матча подряд.