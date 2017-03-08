58 очков Уэстбрука не спасли «Оклахома-Сити» от проигрыша «Портленду»

«Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Чизпик Энерджи-Арене» в Оклахома-Сити и завершилась со счётом 126:121 в пользу гостей.
В составе «Оклахомы» 58 очков набрал Расселл Уэстбрук, ещё 16 очков на счету Виктора Оладипо. У «Портленда» сразу 7 игроков преодолели отметку в 10 набранных очков. Самым результативным стал Аллен Краббе, в активе которого 23 очка. Дэмьен Лиллард записал в свой актив 22 очка, Си Джей Макколум — 21.