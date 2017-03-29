Кириленко: постоянные победы ЦСКА — это данность, я не вижу в них проблемы

Президент Российской федерации баскетболане видит проблемы в том, что ЦСКА доминирует в Единой лиге ВТБ.«Несомненно, ЦСКА на сегодняшний день лидер и ведущий клуб в Европе. Наверное, не очень корректно по уровню ЦСКА сравнивать весь российский баскетбол.Я не вижу в этом проблемы. Это данность. Есть все ключи, чтобы другие клубы так же работали со своими спонсорами и делали всё, чтобы команда была лучше. Это не проблема ЦСКА. Многие пытаются выдать ожидаемое за действительное. ЦСКА делает всё правильно. Они находят деньги, собирают прекрасный боеспособный состав из легионеров и своих игроков. Его главная цель – это победа в Евролиге. Клубные составы собираются немного по другому принципу. У нас есть 4-5 команд примерно одного уровня. И этим наш чемпионат интересен, что каждый может обыграть друг друга. Конечно, нам всем хочется больше конкурирующих команд. Но всё это зависит от других клубов, а не от ЦСКА», — цитирует Кириленко «Спорт как есть».