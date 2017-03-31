Ирвинг: «Кливленд» играет плохо, но это не повод для паники

Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс»уверен, что последние неудачи команды являются лишь временными трудностями.«Каждый сезон складывается по-своему. Конечно, очень неприятно, когда проигрываешь чаще, чем побеждаешь. Но мы постепенно идём вперед. Честно говоря, сейчас «Кливленд» не в лучшем состоянии. Однако это ещё не повод для паники. Лично я не впадаю в отчаяние, и никто из наших игроков тоже. Мы преодолеем трудности. Да, сейчас мы играем плохо, но ситуация изменится», – цитирует Ирвинга ESPN.