Джеймс: «Кливленд» попал в чёрную полосу

Форвард «Кливленд Кавальерс»после поражения в матче регулярного чемпионата НБА от «Чикаго Буллз» прокомментировал последние результаты команды.«Мы просто попали в чёрную полосу. Дело не в самоотдаче. Просто неудачный период. Мы попытаемся найти выход из ситуации. Мне кажется, команда не сосредоточена на игре все 48 минут, и это печально. «Кливленду» есть над чем работать, но времени осталось не так уж много», – цитирует Джеймса ESPN.Встреча закончилась выездным поражением «Кливленда» со счётом 93:99.