ЦСКА проиграл «Панатинаикосу» в овертайме в матче Евролиги

ЦСКА потерпел поражение от «Панатинаикоса» со счётом 80:85 в матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги, который состоялся в Афинах.Весь матч команды показывали равную игру. За 36 секунд до финальной сирены уступая 1 очко, ЦСКА сумел выйти вперёд благодаря точному броску из-за дуги Милоша Теодосича. При этом в следующей атаке хозяев он же сфолил, что дало грекам право на два штрафных броска, которые реализовал Ник Калатес, переведя тем самым выяснение отношений в овертайм. Правда, сил «армейцам» на дополнительные пять минут уже не хватило.В составе москвичей стоит отметить Нандо де Коло и Милоша Теодосича, которые набрали по 15 очков. При этом Нандо записал себе в актив 4 подбора и 5 передач, а Милош — 1 подбор и 3 передачи.