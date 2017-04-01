Паскуаль: обыграли ЦСКА благодаря чёткой обороне и грамотной атаке

Главный тренер «Панатинаикоса»поделился впечатлениями от домашней победы над ЦСКА (85:80, ОТ) в Евролиге.«Мы счастливы. В первую очередь хотел бы поблагодарить болельщиков, которые пришли сегодня и помогли создать невероятную атмосферу. Игра получилась очень тяжёлой. У обеих команд были шансы одержать победу. В последние 25 минут мы реализовали только два трёхочковых броска. И всё же чёткая игра в обороне и грамотные действия в атаке позволили нам одержать ценную победу», — приводит слова Паскуаля пресс-служба лиги.