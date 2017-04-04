«Лейкерс» не будет использовать Янга в оставшихся матчах сезона

По информации The Los Angeles Daily News, тренерский штаб «Лос-Анджелес Лейкерс» не планирует выпускать защитника Ника Янга в оставшихся играх регулярного чемпионата.
Главный тренер команды Люк Уолтон и его помощники в концовке сезона хотят предоставить больше времени молодым баскетболистам. Напомним, что ранее руководство «Лейкерс» до конца «регулярки» оставило вне игры центрового Тимофея Мозгова и форварда Луола Денга.
Янг в сезоне-2016/17 принял участие в 60 матчах, собирая коллекцию из 13,2 очка, 2,3 подбора и 1,0 передачи в среднем за игру.