«Лейкерс» не будет использовать Янга в оставшихся матчах сезона

По информации The Los Angeles Daily News, тренерский штаб «Лос-Анджелес Лейкерс» не планирует выпускать защитникав оставшихся играх регулярного чемпионата.Главный тренер командыи его помощники в концовке сезона хотят предоставить больше времени молодым баскетболистам. Напомним, что ранее руководство «Лейкерс» до конца «регулярки» оставило вне игры центровогои форвардаЯнг в сезоне-2016/17 принял участие в 60 матчах, собирая коллекцию из 13,2 очка, 2,3 подбора и 1,0 передачи в среднем за игру.