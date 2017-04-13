Ф. Джексон останется на посту президента «Нью-Йорка»

Президент «Нью-Йорк Никс»договорился с владельцем клуба Джеймсом Доланом об активации в контракте пункта о продлении отношений до 2019 года, сообщает ESPN.Джексон занял пост главы «Никс» в 2014 году. Изначально соглашение было рассчитано до 2017 года, но оно предусматривало возможность продления сотрудничества ещё на два сезона. В итоге пункт был активирован, несмотря на слухи о возможном уходе Фила.«Нью-Йорк» занял 12-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата.