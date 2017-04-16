Айзея Томас: «Бостон» уже списали со счетов и считают худшим победителем Востока

Разыгрывающий «Бостон Селтикс»возмущён низкой оценкой СМИ перспектив команды в плей-офф.«Я смотрю телевизор, так что слышал всю ту ерунду, которую говорят о «Бостоне». Нас уже списали со счетов. Я привык к подобному отношению, но это какое-то безумие. Никто не отдает нам должного. Мы завоевали первый номер посева, а я слышу, что «Селтикс» – один из худших победителей Восточной конференции. Если бы на нашем месте была другая команда, то её считали бы главным претендентом на выход в финал. Однако я стараюсь не придавать таким разговорам значения, а попытаюсь расставить всё по местам на площадке», – цитирует Томаса ESPN.