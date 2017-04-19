Снайдер: нет смысла сетовать на отсутствие Гобера, нужно защищаться под кольцом

Главный тренер «Юты Джаз» Куин Снайдер не считает травму центрового Руди Гобера оправданием слабой игры команды в обороне во втором матче серии первого раунда плей-офф с «Лос-Анджелес Клипперс».

«Юте» нужно научиться защищаться под кольцом по-другому. Это вызов для нас. Нет смысла сетовать на отсутствие Гобера. Необходимо найти возможность играть лучше без него. А сам Руди пытается вернуться в строй как можно скорее», – цитирует Снайдера ESPN.

Встреча закончилась выездным поражением «Юты» 1:99, после которого счёт в серии сравнялся: 1-1.