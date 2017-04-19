Защитник «Клипперс» Остин Риверс надеется сыграть в 4-м матче серии с «Ютой»

Защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Остин Риверс надеется вернуться в строй к четвёртому матчу серии с «Ютой Джаз». Об этом в своём «твиттере» сообщил обозреватель ESPN Марк Джей Спирс. Баскетболист «Клипперс» продолжает восстанавливаться после травмы подколенного сухожилия, из-за которой уже пропустил два матча первого раунда плей-офф. По их итогам счёт в серии составляет 1-1.

Третий матч серии «Клипперс» — «Юта» состоится 22 апреля на домашней площадке «Джаз», четвёртый матч пройдёт на той же арене 24 апреля.