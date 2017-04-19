Карри будет игнорировать социальные сети на время плей-офф НБА

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри заявил, что прекратит пользоваться социальными сетями до окончания плей-офф НБА. В 1/4 финала Запада подопечные Стива Керра встречаются с «Портленд Трэйл Блэйзерс», и счёт в серии — 1-0 в их пользу.

«Когда ты не хочешь терять концентрацию, то стараешься не отвлекаться ни на что постороннее. Перед нами стоят определённые цели, и ради их достижения нужно отдать всего себя. Леброн тоже отказался от соцсетей? Я принял решение самостоятельно и не оглядывался на него», — сказал Карри в интервью ESPN.