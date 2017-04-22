Фурнье примет участие в Евробаскете-2017

Защитник «Орландо Мэджик» Эван Фурнье сыграет за национальную команду Франции на Евробаскете-2017. Об этом он сообщил в интервью изданию L’Equipe.

«Я принял решение сразу же, как только мне позвонили. Я просто хотел это объявить. Не хочу возвращаться в прошлое, ведь это ни к чему не приведёт».

Минувшим летом Фурнье не попал в состав Олимпийской сборной Франции по решению тренера. В составе национальной команды защитник становился бронзовым призёром чемпионата мира — 2014, а также завоёвывал бронзу Евробаскета-2015.

Ранее о своём участии на Евробаскете-2017 в составе французской сборной объявил Нандо де Коло.