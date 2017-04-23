Мозгов: пока не хочу думать о Евробаскете

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной России Тимофей Мозгов заявил, что пока не хочет думать о грядущем участии в Евробаскете.

«Пока не хочу об этом думать — просто наслаждаюсь отпуском. Конечно, турнир в уме держу, но подготовка к нему начнётся позже. Пока даже не знаю, когда именно прилечу в Россию. Давайте вернёмся к этому позже», — приводит слова Мозгова «Советский спорт».

Евробаскет-2017 пройдёт с 31 августа по 17 сентября. Сборная России будет проводить матчи группового этапа в Стамбуле.